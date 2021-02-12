Украинские военные должны соответствовать российским наемникам, когда те нарушают режим тишины на Донбассе. Президент Владимир Зеленский никогда не отдает соответствующие приказы – воины все знают сами.

Глава государства рассказал, что военнослужащие ВСУ проинформированы, что они должны предоставить адекватный ответ, если работают снайперы оккупантов. Об этом он сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Донецкую область.

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Защитники Украины должны предоставлять ответ врагу

Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожения наших военных – они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что украинские воины никогда не получают от него приказа на ответ. Бойцы ВСУ имеют приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют.

По его словам, наши защитники отвечают именно так, как и нужно ответить в ситуации нарушения перемирия боевиками.

Перемирие нужно только Украине

Глава государства добавил, что украинская власть понимает, что режим прекращения огня нужен только Украине, но пророссийские боевики пытаются его сорвать.

Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но устойчивость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать,

– подытожил он.

Обратите внимание! Зеленский прибыл в Донецкую область с послами G7 11 февраля. С ними также приехал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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