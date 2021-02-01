Президент Украины Владимир Зеленский назвал предательством в отношении Украины невыполнение Будапештского меморандума со стороны гарантов. Он считает это большой ошибкой.

Источник: Офис президента Украины

Такие слова глава государства произнес в эфире программы Axios, выходящей на платформе HBO. Администрация Зеленского опубликовала полную расшифровку интервью.

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Заявление Зеленского по Будапештскому меморандуму

По словам президента Украины, любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняют Будапештский меморандум, "умножены на ноль".

"И что бы мы дальше ни подписывали, о чем бы страны ни договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет: это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, кто имеет больше оружия – тот, скажем так, пишет конституцию твоей страны", – подчеркнул Зеленский.

Он заметил, что это оскорбительная ситуация. И у Украины было несколько таких случаев.

Я понимаю, что ядерное оружие – это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не совершили такую большую ошибку, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все,

- констатировал президент Украины.

По поводу возвращения ядерного статуса Украине Зеленский подчеркнул, что сегодня это неправильно делать. Ведь не следует превращаться из людей в зверей. И все же цивилизация в конце концов победит.

"Как бы мы ни относились к демократии, как говорил Черчилль, лучшего в мире пока нет. Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны идти по мировым законом, должны оставаться людьми", – подытожил политик.

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