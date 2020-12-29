Зеленский провел заседание СНБО: решали вопросы КСУ
Президент Владимир Зеленский 29 декабря созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. На встрече обсудили ситуацию с Конституционным Судом Украины.
Что сказала Мендель
Детали заседания обнародуют позже. Об этом пресс-секретарь Офиса президента Юлия Мендель заявила в комментарии "Украинской правде".
Актуально Тупицкого хотят отстранить: Офис генпрокурора направил ходатайство Зеленскому
Сегодня (29 декабря – 24 канал) президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса,
- заявила Мендель.
Что известно о заседании СНБО
- Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в своем телеграм-канале рассказал, что во время заседания рассматривали ситуацию, которая сформировалась вокруг главы КСУ Александра Тупицкого.
- По словам Лещенко, Зеленский издаст указ об отстранении Тупицкого от должности на месяц.
Отстранение Тупицкого: что известно
- 28 декабря Тупицкий проигнорировал вызов в Офис генпрокурора. Там он должен был участвовать в проведении процессуальных действий.
- Глава КСУ заявил, что его визиту помешали семейные обстоятельства. Однако никаких доказательств в подтверждение своих слов Тупицкий не предоставил.
- В Офисе генпрокурора направили ходатайство в Офис президента с просьбой отстранить Тупицкого от должности на 2 месяца.
- Кроме того, одиозному судье прислали подозрение по почте.
- Бывший глава КСУ Станислав Шевчук рассказал, что принять решение об отстранении Тупицкого должен лично Зеленский.
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