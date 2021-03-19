Президент Владимир Зеленский 19 марта провел заседание Нацинального совета реформ. В частности, обсудили вопросы изменений в трудовое законодательство, новую модель растаможивания автомобилей, земельные отношения.

Глава государства отметил, что реформы просто ради реформ проводить не следует. Их цель – улучшение жизни граждан и улучшение бизнес-климата.

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Чтобы реформы не были символическими, бумажными, а чтобы то, что мы здесь озвучим, имело результат. Желаю нам всем серьезного результата ради наших людей,

– подчеркнул Зеленский.

Саакашвили говорит, что реформы были неотложными в течение десятков лет

Глава Исполнительного Комитета реформ Михеил Саакашвили убежден, что на повестке дня – те реформы, которые насущны, однако не решались десятки лет.

Как сегодня мы обсуждаем вопрос упрощения трудового законодательства. 30 лет украинской независимости никто не додумался не только его упростить, а наоборот – все больше усложняли его для бизнеса, и все больше бюрократизировали Трудовой кодекс 1971 года,

– сообщил Саакашвили.

Нацсовет реформ обсудил вопрос растаможивания автомобилей

Во время заседания обсудили новую модель растаможки автомобилей. Так как через украинскую таможню ежегодно проходит полмиллиона машин. Это позволяет взяточникам получить в карманы гигантскую сумму – 150 миллионов долларов. Украинский бюджет теряет 300 – 400 миллионов в американской валюте.

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Что предложили:

Предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу , которая будет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

, которая будет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям. Растаможить транспорт можно через портал "Дия".

Таким образом, в течение следующих 5 лет стоимость растаможки легковушек может уменьшиться на 30%.

Упрощение трудового законодательства

Обсудили и упрощение трудового законодательства для малого и среднего бизнеса. Нацсовет предложил ввести договорной режим отношений между работодателем и работниками. Это облегчит ведение кадровых вопросов и уменьшит "теневую занятость".

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Другие темы заседания кратко: