Растаможка авто и трудовое законодательство: Зеленский провел заседание Нацсовета реформ
Президент Владимир Зеленский 19 марта провел заседание Нацинального совета реформ. В частности, обсудили вопросы изменений в трудовое законодательство, новую модель растаможивания автомобилей, земельные отношения.
Источник:Офис Президента
Глава государства отметил, что реформы просто ради реформ проводить не следует. Их цель – улучшение жизни граждан и улучшение бизнес-климата.
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Чтобы реформы не были символическими, бумажными, а чтобы то, что мы здесь озвучим, имело результат. Желаю нам всем серьезного результата ради наших людей,
– подчеркнул Зеленский.
Саакашвили говорит, что реформы были неотложными в течение десятков лет
Глава Исполнительного Комитета реформ Михеил Саакашвили убежден, что на повестке дня – те реформы, которые насущны, однако не решались десятки лет.
Как сегодня мы обсуждаем вопрос упрощения трудового законодательства. 30 лет украинской независимости никто не додумался не только его упростить, а наоборот – все больше усложняли его для бизнеса, и все больше бюрократизировали Трудовой кодекс 1971 года,
– сообщил Саакашвили.
Нацсовет реформ обсудил вопрос растаможивания автомобилей
Во время заседания обсудили новую модель растаможки автомобилей. Так как через украинскую таможню ежегодно проходит полмиллиона машин. Это позволяет взяточникам получить в карманы гигантскую сумму – 150 миллионов долларов. Украинский бюджет теряет 300 – 400 миллионов в американской валюте.
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Что предложили:
- Предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая будет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.
- Растаможить транспорт можно через портал "Дия".
- Таким образом, в течение следующих 5 лет стоимость растаможки легковушек может уменьшиться на 30%.
Упрощение трудового законодательства
Обсудили и упрощение трудового законодательства для малого и среднего бизнеса. Нацсовет предложил ввести договорной режим отношений между работодателем и работниками. Это облегчит ведение кадровых вопросов и уменьшит "теневую занятость".
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Другие темы заседания кратко:
- Уменьшение комиссионного вознаграждения за обслуживание платежей пластиковыми карточками. В Раде зарегистрировали ряд законопроектов для уменьшения комиссии от суммы транзакций.
- Регулирование земельных отношений. После передачи земель в собственность территориальных общин они смогут самостоятельно ими распоряжаться, а органы местного самоуправления получат право осуществлять контроль за самовольным занятием земельных участков и нецелевым использованием земель.
- После реформы продажа прав на земельные участки государственной и коммунальной собственности будет происходить только на электронных аукционах в единой системе.
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