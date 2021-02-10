Президент Владимир Зеленский 10 февраля провел телефонный разговор с главой Греции Екатериной Сакелларопулу. Лидеры стран обсудили туризм и борьбу с коронавирусом.

Украинский лидер пожелал здоровья греческому народу, ведь Греция вынуждена ввести более жесткий карантин. В стране закроют магазины и развлекательные заведения.

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Главы стран согласились, что важным вопросом в этом контексте является солидарное распределение сертифицированной вакцины в мире. Президент Греции отметила, что ее государство будет способствовать ускорению получения вакцины Украиной.

Руководители также отметили существенный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Грецией, в частности в сферах сельского хозяйства, космической отрасли и судостроении.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем восстановить динамику нашей торговли. Надеюсь, что очередное заседание межправительственной комиссии состоится как можно быстрее,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидеры обсудили туристические возможности двух стран

Кроме этого, они остановились на обсуждении туристических возможностей двух стран и увеличении туристических потоков после окончания пандемии.

Греция – одно из самых любимых туристических направлений для украинцев. Будем рады упрощению международного туризма,

– сказал президент.

Он поблагодарил Грецию за поддержку в вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины. Владимир Зеленский рассказал о ключевых приоритетах нашего государства в сотрудничестве с ЕС и дальнейшем усилении сотрудничества Украины с НАТО в статусе партнера с расширенными возможностями.

Со своей стороны Екатерина Сакелларопулу заявила, что Греция всегда поддерживала и будет поддерживать европейские стремления Украины и углубления ассоциации с Евросоюзом во всех сферах.

Глава Украины также выразил благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а президент Греции отметила, что ценит прогресс в реформах Украины под руководством действующего украинского президента.

Для Украины и Греции 2021 год является особенным

Владимир Зеленский отметил, что этот год является особенным для нашей страны и Греции – Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости, а Греция – 200-летия Греческой революции, история которой тесно связана с украинской Одессой, где была основана греческая национально-освободительная организация "Филики Этерия".

Напоследок наш президент пригласил главу Греции принять участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины, а также приобщиться к саммиту "Крымской платформы". Была обсуждена возможность проведения совместных мероприятий в Украине в контексте празднования 200-летия Греческой революции.

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