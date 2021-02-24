Это – ловушка для всей Европы, – Зеленский обсудил с Дудой "Северный поток-2"
Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили вакцинацию от COVID-19 и ситуацию на Донбассе. Но главной темой стали угрозы от российского проекта "Северный поток-2".
Источник:Офис Президента
Дуда и Зеленский согласились скоординировать шаги для противодействия "Северному потоку-2".
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Этот проект нельзя допустить, – Зеленский
Для этого, отметили лидеры стран, нужно максимально привлекать международное сообщество.
Этот проект, по сути, – ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта – это гарантия энергетической безопасности Европы,
– сказал Зеленский.
Зеленский поблагодарил Дуду за возможность получить вакцину
Также Зеленский проинформировал Дуду о старте вакцинации против коронавируса в Украине. Украинский гарант поблагодарил польского президента за возможность получить 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Их Варшаве предоставят в рамках совместных закупок ЕС. По словам Зеленского, вполне возможно, что препарат Украина получит уже в марте.
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Президенты договорились об инфраструктурных законопроектах
Президенты также договорились касательно ряда инфраструктурных проектов неподалеку от границы между государствами. Говорится о ремонте и строительстве дорог, модернизации пунктов пропуска.
Зеленский также пригласил Дуду посетить Украину на 30-летие ее независимости, а также принять участие в саммите "Крымской платформы". Польский президент пообещал сделать все возможное, чтобы приехать в Киев.
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