Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили вакцинацию от COVID-19 и ситуацию на Донбассе. Но главной темой стали угрозы от российского проекта "Северный поток-2".

Дуда и Зеленский согласились скоординировать шаги для противодействия "Северному потоку-2".

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Этот проект нельзя допустить, – Зеленский

Для этого, отметили лидеры стран, нужно максимально привлекать международное сообщество.

Этот проект, по сути, – ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта – это гарантия энергетической безопасности Европы,

– сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил Дуду за возможность получить вакцину

Также Зеленский проинформировал Дуду о старте вакцинации против коронавируса в Украине. Украинский гарант поблагодарил польского президента за возможность получить 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Их Варшаве предоставят в рамках совместных закупок ЕС. По словам Зеленского, вполне возможно, что препарат Украина получит уже в марте.

Обратите внимание! Президент Украины рассказал о росте количества нарушений боевиками режима тишины на Донбассе. Также Зеленский поблагодарил Дуду за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины.

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Президенты договорились об инфраструктурных законопроектах

Президенты также договорились касательно ряда инфраструктурных проектов неподалеку от границы между государствами. Говорится о ремонте и строительстве дорог, модернизации пунктов пропуска.

Зеленский также пригласил Дуду посетить Украину на 30-летие ее независимости, а также принять участие в саммите "Крымской платформы". Польский президент пообещал сделать все возможное, чтобы приехать в Киев.