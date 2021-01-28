Зеленский провел совещание по реформированию Укроборонпрома: детали
Президент Владимир Зеленский 28 января провёл рабочее совещание по реформированию Укроборонпрома. Во время него представили "дорожную карту" изменений.
Источник: Офис Президента
В совещании приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.
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Детали совещания по "Укроборонпрому"
Должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома",
– сказал Зеленский.
►Во время совещания Гусев доложил о первых результатах подготовки к трансформации структуры в современные холдинги с эффективной системой корпоративного управления.
►Президент поручил Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение заседания Совета нацбезопасности и обороны в феврале.
►Зеленський поддержал предложение об увеличении доли "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021.
►Глава государства поручил Уруский ускорить подготовку подзаконных нормативно-правовых актов для имплементации закона про оборонные закупки.
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