Президент Владимир Зеленский 28 января провёл рабочее совещание по реформированию Укроборонпрома. Во время него представили "дорожную карту" изменений.

Источник: Офис Президента

В совещании приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

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Детали совещания по "Укроборонпрому"

Должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома",

– сказал Зеленский.

►Во время совещания Гусев доложил о первых результатах подготовки к трансформации структуры в современные холдинги с эффективной системой корпоративного управления.

►Президент поручил Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение заседания Совета нацбезопасности и обороны в феврале.

►Зеленський поддержал предложение об увеличении доли "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021.

►Глава государства поручил Уруский ускорить подготовку подзаконных нормативно-правовых актов для имплементации закона про оборонные закупки.

Обратите внимание! "Укроборонпром" планируют ликвидировать уже в 2021 году. Вместо него создадут 2 холдинга – "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Первый объединит предприятия "Укроборонпрома", производящие военную технику, а второй – будет работать над исследованием и развитием космоса и авиации.



Создание холдингов позволит реализовывать проекты совместно с международными партнерами. По словам Гусева, соответствующий проект планируют принять уже в апреле.