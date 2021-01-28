Зеленский провел совещание по Крымской платформе: детали
В четверг, 28 января, Владимир Зеленский провел совещание, посвященное празднованию 30 Дня Независимости Украины. Кроме того, глава государства обсудил запуск Крымской платформы.
Источник: Офис Президента
Зеленский заявил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения Крыма.
Актуально Украина пригласит Россию присоединиться к Крымской платформе, – Кулеба
Крымская платформа станет площадкой, она сплотит наших международных партнеров, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах,
– заявил президент.
Детали встречи
- Участие в совещании приняли глава Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Политики обсудили план проведения мероприятий по случаю 30 годовщины Независимости Украины (24 августа) и запуск Крымской платформы (23 августа).
- Приглашение на эти события с подписью Зеленского получат все партнеры и друзья Украины.
- Однако украинский президент уже приглашает некоторых мировых лидеров присоединиться к празднованию и Крымской платформе.
- Зеленский отметил, что День Независимости – это большой праздник для Украины. Празднование этой важной даты вместе с друзьями и партнерами будет способствовать укреплению позиций Украины на мировой политической арене.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter