В четверг, 28 января, Владимир Зеленский провел совещание, посвященное празднованию 30 Дня Независимости Украины. Кроме того, глава государства обсудил запуск Крымской платформы.

Источник: Офис Президента

Зеленский заявил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения Крыма.

Актуально Украина пригласит Россию присоединиться к Крымской платформе, – Кулеба

Крымская платформа станет площадкой, она сплотит наших международных партнеров, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах,

– заявил президент.

Детали встречи

Участие в совещании приняли глава Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Политики обсудили план проведения мероприятий по случаю 30 годовщины Независимости Украины (24 августа) и запуск Крымской платформы (23 августа).

Приглашение на эти события с подписью Зеленского получат все партнеры и друзья Украины.

Однако украинский президент уже приглашает некоторых мировых лидеров присоединиться к празднованию и Крымской платформе.

Зеленский отметил, что День Независимости – это большой праздник для Украины. Празднование этой важной даты вместе с друзьями и партнерами будет способствовать укреплению позиций Украины на мировой политической арене.

Обратите внимание! Создание Крымской платформы Зеленский инициировал в сентябре 2020 года. Подробнее читайте здесь.