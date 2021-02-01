Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с чиновниками и правоохранителями. Обсудили, в частности, вопрос вакцинации украинцев от COVID-19 и ситуацию с карантином.

Источник: Офис Президента

Глава государства подчеркнул, что план вакцинации должен предусматривать тесную коммуникацию и сотрудничество между Кабмином, ОГА и местной властью.

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Подготовка сайта о вакцинации

Заметим, что в феврале Кабмин намерен запустить сайт, посвященный вакцинации от коронавируса. Чиновники отчитались Зеленскому о состоянии его подготовки.

Справка. На сайте, например, можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса. Также там будет размещена информация об иммунопрофилактике.

"Надо четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной", – подчеркнул Зеленский.

Что сказал Шмыгаль

Премьер-министр сообщил, что в Украине уменьшилось количество активных больных COVID-19 – их сейчас меньше 200 тысяч. Зато случаев госпитализаций наоборот стало больше.

По его мнению, это свидетельствует о том, что украинцы делают меньше ПЦР-тестов. А также о том, что они самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу лишь тогда, когда течение болезни является тяжелым.

Об адаптивном карантине

Кроме этого, чиновник отметил, что украинская власть не исключает возможность перехода к адаптивному карантину.

Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне,

– заверил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, правительство намерено проанализировать этот вопрос и в ближайшее время принять соответствующее решение.