Зеленский провел совещание по COVID-19: о чем говорили
Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с чиновниками и правоохранителями. Обсудили, в частности, вопрос вакцинации украинцев от COVID-19 и ситуацию с карантином.
Источник: Офис Президента
Глава государства подчеркнул, что план вакцинации должен предусматривать тесную коммуникацию и сотрудничество между Кабмином, ОГА и местной властью.
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Подготовка сайта о вакцинации
Заметим, что в феврале Кабмин намерен запустить сайт, посвященный вакцинации от коронавируса. Чиновники отчитались Зеленскому о состоянии его подготовки.
"Надо четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной", – подчеркнул Зеленский.
Что сказал Шмыгаль
Премьер-министр сообщил, что в Украине уменьшилось количество активных больных COVID-19 – их сейчас меньше 200 тысяч. Зато случаев госпитализаций наоборот стало больше.
По его мнению, это свидетельствует о том, что украинцы делают меньше ПЦР-тестов. А также о том, что они самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу лишь тогда, когда течение болезни является тяжелым.
Об адаптивном карантине
Кроме этого, чиновник отметил, что украинская власть не исключает возможность перехода к адаптивному карантину.
Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне,
– заверил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, правительство намерено проанализировать этот вопрос и в ближайшее время принять соответствующее решение.
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