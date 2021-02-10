Рейтинги Владимира Зеленского уже давно догоняют его главные оппоненты – Юрий Бойко и Петр Порошенко. Однако неожиданно, даже для самого президента, к этому присоединился спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ведущий и журналист Алексей Печий в программе "О главном" назвал это очередным демаршем в рядах президентской команды. По его мнению, это рождение едва ли не главного конкурента Зеленского, которого могут быстро "сбить".

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Какие рейтинги у Владимира Зеленского

Согласно последним опросам соцгруппы "Рейтинг", украинцы больше всего доверяют Владимиру Зеленскому – среди респондентов таких оказалось 38%, а вот не доверяют 58%. Далее с уровнем доверия в 34% и 32% президенту "на пятки наступают" столичный мэр Виталий Кличко и экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

26% украинцев поддерживают спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Правда, 33% опрошенных признались, что не знают, кто это. Поэтому социологи предполагают, что в случае масштабной пиар-кампании, у Разумкова шансы выбиться больше вперед.

"Это сильно раздражает Офис Президента, ведь Зеленский уже намекнул, что планирует баллотироваться на второй президентский срок, и именно Разумков мог бы стать для Владимира Александровича конкурентом", – сказал Алексей Печий.

Разумков против решений ОП

По словам ведущего, Разумков последнее время стал довольно активную, самостоятельную от Офиса Президента, политическую деятельность. Здесь стоит вспомнить по крайней мере 4 показательные эпизоды, когда Разумков резко пошел против решений Банковой.

► Первый звоночек – игнорирование законопроекта президента о роспуске КСУ, который тот подал еще в октябре. Вместо того, чтобы поддержать инициативу Зеленского и продвинуть ее голосование в сессионном зале, Разумков предложил свое, компромиссное решение, которое в конечном итоге и поддержали. В конце президент был вынужден вообще отозвать свой проект закона из Рады.

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► Во второй раз Разумков не поддержал Офис Президента в голосовании за назначение министром энергетики Юрия Витренко. Ведь его группа депутатов и он лично не дали голосов.

► В третий раз, 2 февраля, на заседании СНБО только Дмитрий Разумков воздержался от голосования за введение санкций против соратника Медведчука Тараса Козака и блокирования его медиаактивов.

► И кульминацией этой истории стало пафосное видео Разумкова о "начале работы" Верховной Рады в лучших традициях предвыборной агитации. Это видео, к слову, многие украинцы восприняли именно как начало президентской кампании спикера Рады.

Смотрите видео Дмитрия Разумкова о начале работы Рады:

"Неудивительно, что такая самостоятельность Разумкова изрядно беспокоит команду президента. Поэтому, в высоких кабинетах Банковой все чаще задумываются – можно ли подвинуть спикера парламента с его кресла", – заявил Алексей Печий.

Стефанчук вместо Разумкова?

"В этом контексте приемлемой кандидатурой на должность нового спикера парламента является вице-спикер Руслан Стефанчук. Стефанчука еще в августе 2019 года рассматривали на должность председателя фракции "Слуга народа" и даже на должность спикера Рады, однако со временем его вытеснили Александр Корниенко и Дмитрий Разумков", – вспомнил журналист.

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Он отметил, что сейчас в кулуарах Верховной Рады уже говорят, что команда президента готовит Стефанчука на новую роль, однако пока этот вопрос не будет форсироваться. Ведь для того, чтобы собрать необходимое количество голосов за отставку Разумкова и назначения Стефанчука, депутатам надо объяснить, что не так с первым, и почему они должны поддержать второго.

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