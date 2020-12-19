Зеленский прокомментировал заложенные в бюджет-2021 деньги на медицину
В Госбюджете-2021 на медицину в Украине предусмотрели 160 миллиардов гривен. По словам президента Зеленского, эта сумма – крупнейшая от обретения Независимости.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении от 18 декабря, пишет 24 канал, прокомментировал среди прочего Государственный бюджет на 2021 год. В том числе и в части расходов на медицину.
В этом же обращении Где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев, – Зеленский о Госбюджете-2021
В бюджете заложено почти 160 миллиардов гривен на медицину. Наибольшая сумма за период Независимости,
– сказал Зеленский.
Также он заверил, что в бюджете предусмотрели и возрастание оплаты труда медиков – на 30%. При этом власть стремится еще увеличить зарплаты врачей, ведь и запланированного увеличения мало.
- "В планах – оснащение 210 приемных отделений, 450 новых машин скорой помощи. Доплаты медикам, которые противодействуют COVID-19, продолжатся", – добавил президент.
Напомним, Верховная Рада 15 декабря приняла Госбюджет-2021 во втором чтении и в целом (289 голосов "за").
Полное обращение Зеленского в украинском 18 декабря: смотрите видео
Поделиться новостью