Владимир Зеленский отметил, что Украина не закрывала наши каналы. А решение СНБО, по словам президента, касалось каналов, которые финансируются из временно оккупированной территории и с государства-агрессора.

Такое заявление украинский лидер сделал на брифинге во время рабочей поездки на Донбасс.

Важно Празднуют или грустят: как украинцы отреагировали на закрытие пророссийских каналов

Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их,

– отметил Зеленский.

Также во время брифинга прозвучал вопрос о том, подпишет ли президент закон о коллаборационистах, инициированный фракцией партии "Европейская Солидарность". Владимир Зеленский ответил на него достаточно резко, заявив, что "в этой партии была возможность закрыть каналы, они этого не сделали".

"Мне кажется, любые подобные законодательные потуги являются только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить", – подчеркнул Зеленский.

Что известно о запрете каналов Медведчука?

В начале февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день В начале февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу . Глава СБУ Иван Баканов отметил , что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.

Заметим, что 11 февраля Владимир Зеленский прибыл на Донбасс с рабочим визитом. В рамках визита он посетил передовую в зоне проведения операции объединенных сил. Вместе с Зеленским на Донбасс приехали и послы стран "Большой семерки".

Там президент подтвердил, что активность боевиков в последние недели действительно увеличилась. Это он связывает с попытками давить на украинскую делегацию в ТКГ.

Обратите внимание! 11 февраля от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб украинский боец. Он был в тяжелом состоянии, медики боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, спасти его не удалось – он умер во время эвакуации.