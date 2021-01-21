В Харькове 21 января вспыхнул пожар в доме престарелых. Он унес жизни по меньшей мере 15 человек. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и поручил Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации.

Зеленский приказал срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин пожара в Харькове. Реакция президента появилась на его странице в телеграме.

Важно В Харькове горит дом престарелых: по меньшей мере 15 погибших – фото, видео

Президент Украины назвал ужасный пожар в Харькове "страшной трагедией" и призвал молиться, чтобы количество жертв и пострадавших не увеличилось.

Актуально! По состоянию на 16:30 известно о 15 погибших и 5 пострадавших людях. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Также Владимир Зеленский поручил:

Министру внутренних дел – открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

Местной власти – главам городов и областей – максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких.

Кроме этого Зеленский приказал наработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

Что известно о пожаре в доме престарелых

Пожар в харьковском доме престарелых произошел 21 января. Возгорание возникло на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.

жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 28 спасателей и 7 единиц техники.

К тушению пожара привлекли 28 спасателей и 7 единиц техники. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Пожар в харьковском доме престарелых / Фото "Суспільне Харків"