Страшная трагедия: Зеленский прокомментировал пожар в харьковском доме престарелых
В Харькове 21 января вспыхнул пожар в доме престарелых. Он унес жизни по меньшей мере 15 человек. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и поручил Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации.
Зеленский приказал срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин пожара в Харькове. Реакция президента появилась на его странице в телеграме.
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Президент Украины назвал ужасный пожар в Харькове "страшной трагедией" и призвал молиться, чтобы количество жертв и пострадавших не увеличилось.
Также Владимир Зеленский поручил:
- Министру внутренних дел – открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.
- Местной власти – главам городов и областей – максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких.
Кроме этого Зеленский приказал наработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
Что известно о пожаре в доме престарелых
- Пожар в харьковском доме престарелых произошел 21 января. Возгорание возникло на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.
- Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 28 спасателей и 7 единиц техники.
- По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
Пожар в харьковском доме престарелых / Фото "Суспільне Харків"
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