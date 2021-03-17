Основным приоритетом в уголовной политике должна быть борьба с экологическими преступлениями. Так как согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на безопасную жизнь и здоровую окружающей среды.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, плохое качество воздуха, питьевой воды и продуктов оказывает негативное влияние на продолжительность жизни и заболеваемость.

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Экологическая преступность в Украине

Он отметил, что масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200% своих возможностей.

У нас нет запасной Украины. Она должна быть цветущей, живописной, с прекрасными лесами, чистыми морями, реками, озерами и чистым воздухом, которым будут дышать полной грудью следующие поколения украинцев,

– отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что все, кто мешает этому – от преступников до государственных служащих, – должны созерцать чистое украинское небо через решетку.

Экологическое бедствие от добычи янтаря

Глава государства напомнил об экологическом бедствии от незаконной добычи янтаря. По его словам, уже реализован ряд шагов по легализации добычи и привлечения к ответственности незаконных добытчиков.

Охрана лесного фонда Украины

Также болезненной темой, как отметил Зеленский, остается охрана лесного Фонда Украины. Потому что украинцы до сих пор не получили информации о преступных схемах в этой области.

Уголовные производства относительно экопреступлений

​​По материалам Службы безопасности Украины в течение 2020 – 2021 годов открыли 184 уголовных производства касаемо экологических преступлений. Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что 98 лицам сообщили о подозрении, а 16 обвинительных приговоров суда уже вступили в силу.

Он отметил, что одним из самых масштабных разрушений в Украине, которое нанесло большой ущерб государству, было наводнение в июне 2020 года на Прикарпатье.

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Сейчас экокатастрофу расследуют следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области по статьям "Экоцид", "Злоупотребление властью" и "Незаконная вырубка леса".