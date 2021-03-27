Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинские политики пытаются дискредитировать препараты и прививки от COVID-19. Публичные высказывания этих людей сильно мешают процессу вакцинации.

Глава государства отметил, что они потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний могут умирать украинцы.

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Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом,

– сказал президент.

Владимир Зеленский призвал политиков взвешенно подбирать слова, которые они говорят. Ведь за каждое из них непременно придется отвечать перед законом Украины.

Он также сообщил, что процесс вакцинации сталкивается и с другими трудностями. В частности ограничением на экспорт вакцин в Индии. Однако, по его словам, Украина надеется, что индийское правительство пересмотрит этот вопрос.

Следующая партия вакцины из Китая

Глава государства добавил, что в ближайшие недели Украина ожидает следующую партию препарата против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech. Недавно к нам прибыла партия с 215 тысячами доз лекарств.

Президент отметил, что контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.

Кроме Китая вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ней получили президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей, – пояснил Владимир Зеленский.

Кроме этого, он добавил, что прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала