Украинцев привлекут к важным решениям, – Зеленский приветствовал принятие закона о референдуме
Владимир Зеленский приветствовал принятие Верховной Радой закона о всеукраинском референдуме. Президент подчеркнул, что теперь украинцы будут активно участвовать в принятии важных для страны решений.
Источник: Офис Президента
Именно глава государства инициировал работу над этим документом.
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Как Зеленский прокомментировал принятие закона
Разработали проект закона в соответствии с требованиями Конституции, чтобы законодательно урегулировать вопросы, связанные с проведением всеукраинского референдума.
Зеленский отметил, что принятие соответствующего закона было одним из важных пунктов его предвыборной кампании во время президентских выборов. Ведь документ обеспечивает четкий диалог между властью и обществом.
Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа,
– отметил президент.
И добавил, что референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине.
В ОП напомнили, что не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы
- которые противоречат положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
- отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
- направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- касаемо налогов, бюджета, амнистии;
- отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
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Что предлагает закон о референдуме
- Президент провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией Украины требований.
- Для этого следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. В то же время они должны представлять не менее 2/3 административно-территориальных единиц.
- Есть возможность электронных голосований во время референдума.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- На референдум может выноситься только 1 вопрос.
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.
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