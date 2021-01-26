Владимир Зеленский приветствовал принятие Верховной Радой закона о всеукраинском референдуме. Президент подчеркнул, что теперь украинцы будут активно участвовать в принятии важных для страны решений.

Источник: Офис Президента

Именно глава государства инициировал работу над этим документом.

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Как Зеленский прокомментировал принятие закона

Разработали проект закона в соответствии с требованиями Конституции, чтобы законодательно урегулировать вопросы, связанные с проведением всеукраинского референдума.

Зеленский отметил, что принятие соответствующего закона было одним из важных пунктов его предвыборной кампании во время президентских выборов. Ведь документ обеспечивает четкий диалог между властью и обществом.

Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа,

– отметил президент.

И добавил, что референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине.

В ОП напомнили, что не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы

которые противоречат положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

касаемо налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Что предлагает закон о референдуме

Президент провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией Украины требований.

Для этого следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины . В то же время они должны представлять не менее 2/3 административно-территориальных единиц.

. В то же время они должны представлять не менее 2/3 административно-территориальных единиц. Есть возможность электронных голосований во время референдума.

во время референдума. Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них должны быть "да" или "нет".

На референдум может выноситься только 1 вопрос.

Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.



Что предлагает закон о референдуме / Инфографика 24 канала