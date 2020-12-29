Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета, которые погибли в авиакатастрофе возле Тегерана. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Звание присвоили с удостоением ордена "Золотая Звезда". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

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Кому присвоили звание

В пресс-службе заявили, что за героизм и самоотверженные действия во время выполнения служебных обязанностей посмертно звание Героя Украины дали:

командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко;

пилоту-инструктору Алексею Наумкину;

второму пилоту Сергею Хоменко;

старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову;

бортпроводникам Денису Лихно, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

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Обратите внимание! Тегеран до сих пор не передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ. Ранее в СМИ появилась информация, что иранская сторона все же направила документ Киеву. Подробнее об этом – читайте здесь.

Катастрофа МАУ в Иране: что известно

В Иране 8 января 2020 года разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. Он упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Представители Ирана пообещали выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ. Сумма составит 200 миллионов евро.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала