Экипажу сбитого самолета МАУ в Иране присвоили звание Героев Украины: список
Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета, которые погибли в авиакатастрофе возле Тегерана. Глава государства уже подписал соответствующий указ.
Звание присвоили с удостоением ордена "Золотая Звезда". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
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Кому присвоили звание
В пресс-службе заявили, что за героизм и самоотверженные действия во время выполнения служебных обязанностей посмертно звание Героя Украины дали:
- командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко;
- пилоту-инструктору Алексею Наумкину;
- второму пилоту Сергею Хоменко;
- старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову;
- бортпроводникам Денису Лихно, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.
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Катастрофа МАУ в Иране: что известно
- В Иране 8 января 2020 года разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. Он упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- Представители Ирана пообещали выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ. Сумма составит 200 миллионов евро.
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