Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта. Там должны обсудить стратегию реформирования судебной системы Украины

Форум продлится три дня. За трансляцией события можно будет следить в ютубе и на Фейсбуке.

К теме Придут, чтобы президент провел судебную реформу, – Шабунин о протесте за Стерненко

Какова цель судебного форума

Участники проекта будут обсуждать

роль и миссию Конституционного и Верховного судов;

проект нового Уголовного кодекса;

изменения в Гражданский кодекс Украины.

В обсуждении и разработке стратегии по реформированию судебной системы Украины примут участие представители Офиса Президента, представители правительства, члены парламента, участники дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты.

Наиболее важным является доверие к судебной системе, центру правовой системы, местом, где заканчиваются все споры и конфликты. Целью этого форума является обсуждение того, какой должна стать украинская судебная система и что нужно сделать для ее эффективного развития,

– указано на сайте события.

Кроме вопроса судебной реформы, президент должен подписать первые кредитные договоры между банками и заемщиками. Государственную программу "Доступная ипотека 7%" ранее анонсировали в офисе Президента.

Актуально! Глава государства 8 февраля на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" дал старт крупному общественному диалогу в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, который будет состоять из 30 еженедельных масштабных форумов о жизненно важных для страны вопросах.

Почему форум важен и актуален именно сейчас

Этот вопрос актуален в сегодняшних реалиях. В частности из-за приговора по делу Стерненко и Антоненко.