Реформа правосудия: Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта. Там должны обсудить стратегию реформирования судебной системы Украины
Источник:Сайт Офиса президента
Форум продлится три дня. За трансляцией события можно будет следить в ютубе и на Фейсбуке.
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Какова цель судебного форума
Участники проекта будут обсуждать
- роль и миссию Конституционного и Верховного судов;
- проект нового Уголовного кодекса;
- изменения в Гражданский кодекс Украины.
В обсуждении и разработке стратегии по реформированию судебной системы Украины примут участие представители Офиса Президента, представители правительства, члены парламента, участники дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты.
Наиболее важным является доверие к судебной системе, центру правовой системы, местом, где заканчиваются все споры и конфликты. Целью этого форума является обсуждение того, какой должна стать украинская судебная система и что нужно сделать для ее эффективного развития,
– указано на сайте события.
Кроме вопроса судебной реформы, президент должен подписать первые кредитные договоры между банками и заемщиками. Государственную программу "Доступная ипотека 7%" ранее анонсировали в офисе Президента.
Почему форум важен и актуален именно сейчас
Этот вопрос актуален в сегодняшних реалиях. В частности из-за приговора по делу Стерненко и Антоненко.
- Антоненко находится в СИЗО еще с 3 декабря 2019 года. Его обвиняют в убийстве Шеремета.
- Суд признал Стерненка виновным 23 февраля 2021 года и приговорил к 7,3 года лишения свободы с конфискацией половины имущества.
- После оглашения приговора украинцы начали выходить на улицы с протестами. Вечером 23 февраля митинговали в более 20 городах Украины.
- Вторая акция протеста прошла 27 февраля в Киеве. Активисты и общественность возмущены выборочным правосудием в отношении активистов.
- Организаторы заявили, что это последняя мирная акция. Протестующие установили Зеленскому дедлайн – 9 марта.
- Участники акции требуют от президента немедленно освободить Стерненко, обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия.
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