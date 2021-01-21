Владимир Зеленский приедет 22 января в Харьков с рабочей поездкой. Кроме того, на место пожара вылетает и Алексей Чернышов – там он будет координировать работу правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин трагедии.

Президент прилетит в Харьков

Зеленский прибудет в Харькове 22 января, после 10:00. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Харьковской области.

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По предварительной информации, глава государства посетит дом престарелых, где произошел пожар. После этого президент должен принять участие в совещании государственной комиссии, созданной во время внеочередного заседания Кабинета Министров.

На место трагедии прибудет и Чернышов

Правительственную комиссию возглавил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В ее состав также вошли представители ГСЧС, МВД, Минсоцполитики, Минюста, МОЗ, Харьковской облгосадминистрации и других органов власти.

Чернышов вместе с другими членами комиссии срочно вылетают в Харьков, чтобы провести выездное заседание на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Мы сделаем все, чтобы причины пожара были объективно изучены, а виновные наказаны по закону

– заявил глава комиссии.

Напомним, 21 января в доме престарелых в Харькове произошел пожар.

Пожар в Харькове в доме престарелых: коротко