Зеленский прилетит в Харьков 22 января, – СМИ
Владимир Зеленский приедет 22 января в Харьков с рабочей поездкой. Кроме того, на место пожара вылетает и Алексей Чернышов – там он будет координировать работу правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин трагедии.
Президент прилетит в Харьков
Зеленский прибудет в Харькове 22 января, после 10:00. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Харьковской области.
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По предварительной информации, глава государства посетит дом престарелых, где произошел пожар. После этого президент должен принять участие в совещании государственной комиссии, созданной во время внеочередного заседания Кабинета Министров.
На место трагедии прибудет и Чернышов
Правительственную комиссию возглавил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В ее состав также вошли представители ГСЧС, МВД, Минсоцполитики, Минюста, МОЗ, Харьковской облгосадминистрации и других органов власти.
Чернышов вместе с другими членами комиссии срочно вылетают в Харьков, чтобы провести выездное заседание на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Мы сделаем все, чтобы причины пожара были объективно изучены, а виновные наказаны по закону
– заявил глава комиссии.
Напомним, 21 января в доме престарелых в Харькове произошел пожар.
Пожар в Харькове в доме престарелых: коротко
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