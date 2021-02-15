В ОАЭ Владимир Зеленский встретился с главным исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов мира – Султаном Ахмедом бин Сулаемом. Речь о группе компаний DP World.

Локацией для встречи выбрали Dubai Maritime City – именно там создали искусственный полуостров.

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Кроме того, на территории расположен первый в мире хаб. Он будет совмещать все области морской промышленности. Его целью является решение глобальных логистических проблем морских грузоперевозок и портового сообщения.

Президент заявил, что ему очень нравится идея проектов современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе.

Мы сегодня приглашаем компании DP World из-за таких концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе – построить марину вместе с компанией, которая занимается подобными проектами,

– сообщил Зеленский.

Что сказал Зеленский