Гавань и отель в Одессе: Зеленский пригласил в Украину одного из мировых портовых операторов
В ОАЭ Владимир Зеленский встретился с главным исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов мира – Султаном Ахмедом бин Сулаемом. Речь о группе компаний DP World.
Источник:Офис Президента
Локацией для встречи выбрали Dubai Maritime City – именно там создали искусственный полуостров.
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Кроме того, на территории расположен первый в мире хаб. Он будет совмещать все области морской промышленности. Его целью является решение глобальных логистических проблем морских грузоперевозок и портового сообщения.
Президент заявил, что ему очень нравится идея проектов современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе.
Мы сегодня приглашаем компании DP World из-за таких концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе – построить марину вместе с компанией, которая занимается подобными проектами,
– сообщил Зеленский.
Что сказал Зеленский
- Украинский лидер подчеркнул, что в Украине приняли ряд законов, которые будут мотивировать иностранных инвесторов приходить в нашу страну.
- Сейчас в 2 украинских порта уже зашли иностранные инвесторы.
- Кроме того, Зеленский рассказал об "инвестиционных нянях". Они будут создавать прямой контракт между инвестором и государством.
- Президент напомнил: наконец в Украине проголосовали за закон о внутреннем водном транспорте. Речной транспорт сейчас может стать самым дешевым. В частности, для перевозки грузов.
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