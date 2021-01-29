Президент Владимир Зеленский пригласил швейцарскую компанию Stadler Rail AG инвестировать в украинскую инфраструктуру. В частности, в строительство железной дороги.

Источник: Офис Президента

В частности, говорится о сотрудничестве в модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта. Об этом говорили на встрече Зеленского с делегацией компании.

К теме Укрзализныцю разделят на 4 компании: что изменится для пассажиров

Что говорил Зеленский

Глава государства рассказал, что к 30-летию независимости планируют запуск различных инфраструктурных проектов.

Зеленский отметил, что в прошлом году построили 4000 километров дорог и около 150 мостов. В этом году, по словам президента, количество хотят увеличить в полтора раза.

Еще одним приоритетным направлением будут аэропорты и железнодорожные пути. Например, сейчас ведутся работы на аэродроме в Днепре и в аэропорту Одессы.

Зеленский заверил в готовности содействовать иностранным инвесторам. Кроме того, Украина заинтересована в развитии веток метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в городах.

Кроме того, Украина имеет собственного производителя рельсового транспорта, поэтому хочет, чтобы производство было на территории государства.

Что говорит швейцарская сторона

Совладелец компании Петер Шпулер заинтересован в работе компании на украинском рынке и создании совместных производств.

Что такое Stadler Rail AG? Компания является одним из мировых лидеров по производству подвижного состава для путевых дорог. В частности, трамваев, метро, ​​пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов.

Читайте также Куда украинцы чаще всего ездили по железной дороге в 2020 году: 5 самых популярных направлений