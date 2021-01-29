Зеленский пригласил швейцарскую компанию Stadler Rail AG инвестировать в Укрзализныцю
Президент Владимир Зеленский пригласил швейцарскую компанию Stadler Rail AG инвестировать в украинскую инфраструктуру. В частности, в строительство железной дороги.
Источник: Офис Президента
В частности, говорится о сотрудничестве в модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта. Об этом говорили на встрече Зеленского с делегацией компании.
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Что говорил Зеленский
- Глава государства рассказал, что к 30-летию независимости планируют запуск различных инфраструктурных проектов.
- Зеленский отметил, что в прошлом году построили 4000 километров дорог и около 150 мостов. В этом году, по словам президента, количество хотят увеличить в полтора раза.
- Еще одним приоритетным направлением будут аэропорты и железнодорожные пути. Например, сейчас ведутся работы на аэродроме в Днепре и в аэропорту Одессы.
- Зеленский заверил в готовности содействовать иностранным инвесторам. Кроме того, Украина заинтересована в развитии веток метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в городах.
- Кроме того, Украина имеет собственного производителя рельсового транспорта, поэтому хочет, чтобы производство было на территории государства.
Что говорит швейцарская сторона
Совладелец компании Петер Шпулер заинтересован в работе компании на украинском рынке и создании совместных производств.
Что такое Stadler Rail AG?Компания является одним из мировых лидеров по производству подвижного состава для путевых дорог. В частности, трамваев, метро, пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов.
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