Президент Владимир Зеленский 12 марта провел телефонный разговор с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Главы государств обсудили меры борьбы с коронавирусом и Крымскую платформу.

Лидеры стран акцентировали основное внимание на противодействии распространению смертельной инфекции и усилении защиты граждан.

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Вакцинация – наиболее действенный способ борьбы

Они согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обоих странах: и в Украине, и в Австрии.

Владимир Зеленский отметил, что очень важным является солидарное распределение сертифицированных лекарств.

По моему мнению, самое важное – чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, то скорее будет происходить вакцинация в нашей стране,

– сказал наш президент.

Со своей стороны Александр Ван дер Беллен заявил, что будет способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.

О чем еще говорили главы государства

Во время телефонного разговора главы государств также затронули вопрос агрессии России против Украины. Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Стороны согласились, что международные санкции против России должны поддерживать пока государство-оккупант полностью не выведет свои войска с территории Украины.

Зеленский рассказал о Крымской платформе

Президент добавил, что важно поддерживать внимание мирового сообщества на ситуации во временно оккупированном Крыму и ознакомил собеседника с инициативой Крымская платформа.

Владимир Зеленский пригласил Президента Австрии с женой принять участие в инаугурационном саммите инициативы, который состоится в августе 2021 года в Киеве, и в праздновании 30-летия независимости Украины,

– подытожили в ОП.

Обратите внимание! Крымскую платформу создали для обсуждения вопросов деоккупации и реинтеграции Крыма. Это инициировал Владимир Зеленский в сентябре 2020 года.