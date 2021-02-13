Владимир Зеленский рассказал, что в ОАЭ сейчас проживают 15 тысяч украинцев. Ежегодно эта цифра растет.

Чаще всего украинцы едут в Эмираты, чтобы работать в таких сферах: гостиничного бизнеса, IТ и финансовых услуг. Об этом Зеленский рассказал в интервью эмиратскому информационному агентству WАМ.

Актуально В ОАЭ работают более 200 украинских компаний, – Зеленский

По словам президента, агрессия России только объединила украинское общество. Наши люди становятся все более активными и креативными. Украинцы совместно создают в Эмиратах различные проекты.

В частности, сейчас в ОАЭ есть Украинский бизнес-совет, две украинские школы выходного дня в Абу-Даби и Дубае.

Кроме того, Зеленский отметил важность религиозного объединения. Украинский лидер подчеркнул, что "граждане имеют возможность молиться и просить помощи Божией на родном языке в Украинской греко-католической церкви в ОАЭ".

Что Зеленский сказал о туризме

Украинцы активно путешествуют в ОАЭ. В течение 2019 году в Эмиратах отдохнули более 250 тысяч наших граждан. Когда миру удастся преодолеть последствия пандемии, путешествия возобновлятся.

Украинцы восстановят свои путешествия в Эмираты, а эмиратцы, в свою очередь, свободно будут открывать для себя Украину, которая также имеет бесчисленное количество уникальных туристических мест,

– подчеркнул президент.

Зеленский убежден, эмиратцев удастся привлечь посетить Украину. В будущем этот вопрос обсудят украинское Государственное агентство развития туризма и Министерство экономики ОАЭ.