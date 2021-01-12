Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска в Украину. Глава государства рекомендует ему посетить Музей космонавтики имени Королева в Житомире.

Сергей Королев был большим украинским ученым, ракетостроителем и конструктором космических кораблей, написал в твиттере Зеленский.

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Хочу пригласить его (Королева – 24 канал) давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева,

– отметил президент.

Так он отреагировал на сообщение основателя космической компании SpaceX об общении с семьей Королева, которое Маск опубликовал в твиттере летом 2020 года.

Что известно о Музее космонавтики имени Королева