Зеленский пригласил Илона Маска в Украину: что предлагает посмотреть
Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска в Украину. Глава государства рекомендует ему посетить Музей космонавтики имени Королева в Житомире.
Сергей Королев был большим украинским ученым, ракетостроителем и конструктором космических кораблей, написал в твиттере Зеленский.
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Хочу пригласить его (Королева – 24 канал) давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева,
– отметил президент.
Так он отреагировал на сообщение основателя космической компании SpaceX об общении с семьей Королева, которое Маск опубликовал в твиттере летом 2020 года.
Что известно о Музее космонавтики имени Королева
- Его открыли в Житомире в 1970 году в доме, где конструктор провел свое детство.
- В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королева. В частности, предоставлены музею матерью, женой и дочерью конструктора, а также его друзьями и коллегами.
- В 1991 году открыли вторую часть музея – вынесенную в специальный дом экспозицию "Космос".
- В ней собрана коллекция образцов космической техники, оборудования и снаряжения космонавтов, спускаемый аппарат космического корабля "Союз-27", выставочный образец космического корабля "Союз", макеты космических аппаратов в натуральную величину и 9 мг лунного грунта.
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