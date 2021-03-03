Зеленский пригласил Байдена в Украину на 30-летие Независимости
Президент Владимир Зеленский предложил главе США Джо Байдену посетить Украину на празднование 30 годовщины Независимости. Во время визита американский лидер также может принять участие в открытии Крымской платформы.
Источник:"Радио Свобода"
В МИД Украины заявили, что организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке дня украинско-американских отношений.
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Организация визита президента Украины в США требует осуществления комплекса мер для его надлежащего содержательного наполнения, в частности достижения предметных договоренностей в политической, безопасностной, военной, торговой и инвестиционной сферах,
– отметили в министерстве.
Дипломаты добавили, что сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям.
Однако не уточнили, когда можно ожидать визита Владимира Зеленского в США, и принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.
Визит Байдена в Украину: что известно
- Оксана Маркарова получила задание организовать визит Джо Байдена в Украину.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это задание для госпожи посла является приоритетом.
- В то же время в Офисе Президента готовят визит Владимира Зеленского в США.
- Также готовится телефонный разговор лидеров обеих стран.
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