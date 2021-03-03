Президент Владимир Зеленский предложил главе США Джо Байдену посетить Украину на празднование 30 годовщины Независимости. Во время визита американский лидер также может принять участие в открытии Крымской платформы.

В МИД Украины заявили, что организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке дня украинско-американских отношений.

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Организация визита президента Украины в США требует осуществления комплекса мер для его надлежащего содержательного наполнения, в частности достижения предметных договоренностей в политической, безопасностной, военной, торговой и инвестиционной сферах,

– отметили в министерстве.

Дипломаты добавили, что сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям.

Однако не уточнили, когда можно ожидать визита Владимира Зеленского в США, и принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.

Обратите внимание! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что работа над организацией разговора между президентами Украины и США продолжается.

Визит Байдена в Украину: что известно