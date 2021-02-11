Президент Владимир Зеленский 11 февраля прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Вместе с ним – послы стран G7.

Что известно о поездке Зеленского на Донбасс

Глава государства побывает на передовой в зоне конфликта.

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Президент ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции объединенных сил,

– говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе: главное

►С начала 2021 года пророссийские боевики ежедневно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. В основном, выстрелы являются прицельными.

►Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на все выстрелы следует отвечать, а не ждать пока кого-то из наших военных убьют или ранят.

►В течение неполных 2 месяцев 2021 года на Донбассе уже погибли 7 украинских бойцов.

►Представитель ТКГ Сергей Гармаш заявил, что перемирия на Донбассе уже нет. Однако, по его словам, Украине политически выгодно сохранять тишину, чтобы потом спрашивать с России за нарушения.

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