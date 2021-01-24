"Слуга народа" соберется на заседание фракции 25 января. К нардепам присоединится и президент Владимир Зеленский.

На заседании будут обсуждать главные законопроекты следующей пленарной недели. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в телеграме.

Кстати Гетманцев эмоционально призвал "слуг народа" не замалчивать вопрос Дубинского

Например, законопроекты о Бюро экономической безопасности, СБУ, всеукраинском референдуме, системе общественного здоровья.

Обсудят новое назначение Витренко

"Слуги" планируют обсудить назначение Юрия Витренко первым вице-премьером.

Заметим, ранее Рада провалила голосование за назначение Витренко министром энергетики. Однако правительство пошло другим путем, назначив его первым заместителем министра энергетики и, положив на него обязанности министра.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что в будущем Витренко будут готовить на кресло премьер-министра.

Не обойдут вниманием Дубинского

Гришина отметила, что будет и вопрос нардепа Александра Дубинского. Вероятно, тема касается санкций США.

Депутат Егор Чернев сообщил НВ, что Дубинского заслушают на заседании. Хотя, по мнению Чернева, здесь нечего обсуждать, а Дубинского надо исключить из фракции.

Есть решение США, которое базируется не на слухах, а на расследовании. И если такое решение было принято, то должна быть однозначно реакция с нашей стороны,

– подчеркнул депутат.

Правда, не все "слуги народа" придерживаются такого же мнения. Например, депутат Людмила Марченко утверждает, "если даже Дубинский делал то, что ему вменяют в США, это были его личные вопросы". Поэтому политик считает, что оснований для исключения нет.

Обратите внимание! Дубинский попал под санкции США за вмешательство в американские выборы. Вместе с ним санкции наложили на еще несколько человек из окружения нардепа Андрея Деркача. Сам Дубинский говорит, что санкции для него просто "временные неудобства".



Санкции США / Инфографика 24 канала