Зеленский прибыл на место пожара в доме престарелых в Харькове: онлайн-трансляция
Владимир Зеленский прибыл 22 января на место трагедии в Харькове. Там накануне произошел пожар в доме престарелых, который унес жизни 15 человек.
Президент Украины проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает 24 канал.
Важно Пожар в доме престарелых в Харькове: все, что известно – фото, видео
Как отметила корреспондент 24 канала, коммунальщики подготовились к приезду Зеленского. Перед приездом президента они подрезали деревья в частном секторе и почистили дорожки.
Что сказал Зеленский
Президент отметил, что сейчас в Украине должным образом не урегулирован вопрос частных хосписов. Он заявил, что только за сутки на Харьковщине нашли 6 подобных объектов.
Надо по всей стране найти подобные объекты заранее, а не в такие трагические моменты, когда потеряны 15 человек,
– сказал Зеленский.
Глава Украины отметил, что 23 января в Украине объявят общенациональный день траура. Соответствующий указ Зеленский подпишет в ближайшее время.
В Офисе Президента сообщили, что Зеленский заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением его причин.
Зеленский прибыл на место пожара в Харькове: смотрите онлайн-трансляцию
На внеочередном заседании правительства 21 января создали Государственную комиссию, которая займется выяснением причин трагедии. Возглавил ее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Накануне премьер Денис Шмыгаль поручил провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения – гостиницах, пансионатах, хостелах и домах размещения пожилых людей. Местной власти и Министерству социальной политики поручено установить законность создания частных домов престарелых.
Что известно о трагедии в Харькове
- Возгорание возникло на втором этаже жилого дома по адресу Нижняя Гиивская, 150, в Харькове. Ранее его переоборудовали под дом престарелых.
- Спасатели боролись с огнем на площади в 100 квадратных метров. Возгорание ликвидировали совместными усилиями 50 спасателей и 13 единиц спецтехники.
- Среди основных версий трагедии: неосторожное обращение с электрообогревателем, поджог и замыкание электросети.
- По информации Харьковской ОГА, в доме проживали 33 человека: 18 человек удалось спасти, но еще 15 человек, к сожалению, погибли.
- Правоохранители уже задержали 4 человек. Среди задержанных: владелец домовладения, арендатор дома и его жена, администратор, который координировал работу "Золотого времени".
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