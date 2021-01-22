Владимир Зеленский прибыл 22 января на место трагедии в Харькове. Там накануне произошел пожар в доме престарелых, который унес жизни 15 человек.

Президент Украины проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Пожар в доме престарелых в Харькове: все, что известно – фото, видео

Как отметила корреспондент 24 канала, коммунальщики подготовились к приезду Зеленского. Перед приездом президента они подрезали деревья в частном секторе и почистили дорожки.

Что сказал Зеленский

Президент отметил, что сейчас в Украине должным образом не урегулирован вопрос частных хосписов. Он заявил, что только за сутки на Харьковщине нашли 6 подобных объектов.

Надо по всей стране найти подобные объекты заранее, а не в такие трагические моменты, когда потеряны 15 человек,

– сказал Зеленский.

Глава Украины отметил, что 23 января в Украине объявят общенациональный день траура. Соответствующий указ Зеленский подпишет в ближайшее время.

В Офисе Президента сообщили, что Зеленский заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением его причин.

Зеленский прибыл на место пожара в Харькове: смотрите онлайн-трансляцию

На внеочередном заседании правительства 21 января создали Государственную комиссию, которая займется выяснением причин трагедии. Возглавил ее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Накануне премьер Денис Шмыгаль поручил провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения – гостиницах, пансионатах, хостелах и домах размещения пожилых людей. Местной власти и Министерству социальной политики поручено установить законность создания частных домов престарелых.

Что известно о трагедии в Харькове