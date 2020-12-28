Владимир Зеленский меньше, чем 2 года назад обещал беспощадно сажать коррупционеров. Впрочем сейчас он признает, что не все так просто, поэтому впереди еще 3,5 года. Зато депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин считает, что Зеленский из борца с коррупцией превратился в ее заложника.

В частности, авторитетное американское издание Bloomberg поставило оценку его коррупционной деятельности. Мол, бывший комик не то, что не борется с коррупцией, но разваливает реформы, которые начали работать после Революции Достоинства. Об этом – в материале журналистов 24 канала.

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В издании отметили, что политик, которому не хватает опыта, играет в опасную игру, где все больше закрепляются позиции олигархов и слабнут его собственные. С журналистами соглашаются и украинские эксперты. И добавляют, Зеленскому так и не удалось создать условия и механизмы для преодоления коррупции.

"Он, как и его предшественники, начал договариваться с различными олигархическими группами, выстраивать балансы сдерживания между ними, но не меняя саму природу, которая порождает эту коррупцию", – объяснил политический эксперт Олег Саакян.

Влияние олигархов на президентскую фракцию

Дружба с олигархами и неразборчивость в кадровых назначениях сыграла злую шутку с Зеленским. Игорь Коломойский лично влиял на формирование списков депутатов монобольшинства. Об этом говорят люди из окружения самого олигарха.

И именно приближенные к олигарху парламентарии теперь блокируют антикоррупционные инициативы.

Все чаще звучат разговоры о том, что часть Зе-фракции сидит на зарплате в конвертах – уже от другого олигарха, Рината Ахметова. Хотя и во фракции, и у олигарха, конечно, это отрицают. Более того, первый коррупционный скандал в новой Раде случился именно с представителем "Слуги народа".

Что известно о деле Александра Юрченко?

• В сентябре 2020 года НАБУ обнародовало видео, на котором детектив под прикрытием передал 13 тысяч долларов помощнику депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. • В сентябре 2020 года НАБУ обнародовало видео, на котором детектив под прикрытием передал 13 тысяч долларов помощнику депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. * Журналист Сергей Лещенко утверждал, что это был аванс за изменения в законодательство о бытовых отходах. Полная сумма взятки якобы должна была достигать 200 тысяч долларов. ​ * Впоследствии генпрокурор подписала подозрение для Юрченко, а "Слуга народа" исключила его из фракции. В качестве меры пресечения для Юрченко избрали содержание под стражей, однако за него внесли залог в размере 3 миллионов гривен. Поэтому политик вышел на свободу.

И вот под конец года оказалось, что не чистые на руку люди работают и в Офисе президента. По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина, Зеленский из борца с коррупцией превратился в ее заложника.

В частности сейчас из-за дела Татарова, из-за блокирования расследований о коррупции 100-процентно человеком президента в Офисе генерального прокурора,

– прокомментировал депутат.

И добавил, что коррупция пытается превратить Зеленского в главу самой коррупции.

Сначала президент пытался бороться с коррупцией

В начале президент Зеленский действительно демонстрировал решительность. Тогда заработал Антикоррупционный суд и быстро принимались законодательные инициативы в Раде. Например, НАБУ дали право на прослушку, чего долго не могли добиться при Порошенко.

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Впрочем вернуться Зеленскому на путь борца с коррупцией в нынешних условиях будет чрезвычайно сложно – даже если такое желание у него будет. Но в противном случае он может вообще уничтожить собственную политическую карьеру.

"Он не имеет права отдельным из них давать указания, но может не терпеть бездействие прокуратуры. Потому что высокие фамилии, на которых пришел Зеленский, что они коррупционеры, сегодня свободно себя чувствуют. И еще через год пойдут на самого Зеленского", – отметил политический эксперт Николай Давидюк.

А вот обещание, которого ждало все общество, Зеленский почти прозевал. Весна посадок так и не наступила. Конечно, он сам говорит, что имеет 3 года впереди. Только: