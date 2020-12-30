Зеленский попрощался с экс-главой Ивано-Франковской ОГА и представил его преемника
Президент Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой на Ивано-Франковщине. Там он представил области нового председателя Андрея Бойчука.
Глава государства поблагодарил за работу предшественника Андрея Бойчука. Также надеется, что командная работу в регионе будет результативной. Об этом говорится на официальном сайте Офиса Президента.
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Что говорит Бойчук
Сам Бойчук заверил, что с первого дня уже налаживает "внутреннюю управленческую коммуникацию". И отметил, что эта должность для него – большая ответственность.
С первого дня налаживаем внутреннюю управленческую коммуникацию, сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления. Я заинтересован работать с каждым руководителем общины, села, поселка, города, района над проблемными вопросами,
– отметил он.
Что было раньше
Указ о назначении Бойчука президент Владимир Зеленский подписал 24 декабря. Он лично вручил Андрею Бойчуку служебное удостоверение.
Что известно о новом главе Ивано-Франковской ОГА – читайте здесь.
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