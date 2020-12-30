Президент Владимир Зеленский находился с рабочей поездкой на Ивано-Франковщине. Там он представил области нового председателя Андрея Бойчука.

Глава государства поблагодарил за работу предшественника Андрея Бойчука. Также надеется, что командная работу в регионе будет результативной. Об этом говорится на официальном сайте Офиса Президента.

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Что говорит Бойчук

Сам Бойчук заверил, что с первого дня уже налаживает "внутреннюю управленческую коммуникацию". И отметил, что эта должность для него – большая ответственность.

С первого дня налаживаем внутреннюю управленческую коммуникацию, сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления. Я заинтересован работать с каждым руководителем общины, села, поселка, города, района над проблемными вопросами,

– отметил он.

Обратите внимание! Предыдущего главу Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова уволили в начале ноября. На посту он пробыл примерно полгода.

Что было раньше

Указ о назначении Бойчука президент Владимир Зеленский подписал 24 декабря. Он лично вручил Андрею Бойчуку служебное удостоверение.

Что известно о новом главе Ивано-Франковской ОГА – читайте здесь.