Зеленский предлагал Стерненко должность в СБУ, – СМИ
Президент Владимир Зеленский якобы предлагал активисту Сергею Стерненко должность в Службе безопасности Украины. Вероятно, это было в июне 2019 года.
Источник:Фейсбук Маси Найема
Адвокат Стерненко Найем утверждает, что лично слышал, как Зеленский предлагал активисту должность.
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Предлагал ли Зеленский должность
Хотя пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что такого не было.
Это неправда. Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему (Стерненко – 24 канал) должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек,
– отметил адвокат.
Кроме того, Найем рассказал "Украинской правде", что эта встреча была в июне 2019 года. На ней также присутствовал бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан. Источник подтвердил, что говорилось о должности в одесском управлении СБУ.
Обратите внимание! Перед тем как Стерненко забрали в СИЗО, он якобы успел позвонить Зеленскому и "поблагодарить". Правда, в Офисе Президента уверяют, что звонка не было.
Что известно о приговоре Стерненко
- Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам тюрьмы.
- Дело касается похищения Сергея Щербича из-за попытки завладеть его деньгами – 300 гривен.
- Стерненко подчеркнул, что дело – политизировано, потому что оно базируется лишь на показаниях Щербича.
- Активист заявил, что будет подавать апелляцию.
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