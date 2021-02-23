Президент Владимир Зеленский якобы предлагал активисту Сергею Стерненко должность в Службе безопасности Украины. Вероятно, это было в июне 2019 года.

Адвокат Стерненко Найем утверждает, что лично слышал, как Зеленский предлагал активисту должность.

Важно Стерненко по телефону "поблагодарил" Зеленского за приговор: в ОПУ говорят, что звонка не было

Предлагал ли Зеленский должность

Хотя пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что такого не было.

Это неправда. Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему (Стерненко – 24 канал) должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек,

– отметил адвокат.

Кроме того, Найем рассказал "Украинской правде", что эта встреча была в июне 2019 года. На ней также присутствовал бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан. Источник подтвердил, что говорилось о должности в одесском управлении СБУ.

Обратите внимание! Перед тем как Стерненко забрали в СИЗО, он якобы успел позвонить Зеленскому и "поблагодарить". Правда, в Офисе Президента уверяют, что звонка не было.

Что известно о приговоре Стерненко

Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам тюрьмы.

Дело касается похищения Сергея Щербича из-за попытки завладеть его деньгами – 300 гривен.

Стерненко подчеркнул, что дело – политизировано, потому что оно базируется лишь на показаниях Щербича.

Активист заявил, что будет подавать апелляцию.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала