В Украине необходимо провести судебную реформу. В частности, это одно из требований от международных партнеров. Однако Владимир Зеленский и его команда предлагает модель очистки судов, о которой говорил еще Петр Порошенко.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Алексей Печий. Он заверил, что эта модель абсолютно абсурдна.

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"Президент Зеленский четко дал понять – он настроен решительно и даже внес в Раду законопроект, который должен положить начало очищению судебной власти. Он предлагает сформировать новый состав Высшего совета правосудия", – сказал Печий.

Это "порошенковская" модель очистки судов, когда одни зашкваренные судьи проверяют других зашкваренных. Это замкнутый круг,

– отметил Печій.

По его словам, Высший совет правосудия должен был бы быть так называемым ревизором с кнутом. Когда Петр Порошенко был президентом, он тоже задумал так проверить всех судей.

"Однако проблема в том, что занималась этим именно ВРП, которая сама до мозга костей зашкварена и покрывает таких же судей", – подытожил журналист.

Как отметил Печий, спасти украинские суды может Карлос Кастресана. О его методе журналист рассказал в блоге.

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