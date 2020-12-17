Зеленский отреагировал на COVID-19 у Макрона: что сказал президент
Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что в его французского коллеги Эммануэля Макрона обнаружили коронавирус. В частности, он пожелал главе Франции скорейшего выздоровления и возвращения к нормальному ритму жизни.
Зеленский заявил, что расстроился, когда услышал о заражении Макрона. Об этом украинский лидер написал на своей странице в твиттере.
Актуально У президента Франции Эммануэля Макрона – COVID-19: что известно
Расстроенный новостью о том, что у президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали COVID-19. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к нормальному ритму жизни. Желаю крепкого здоровья всем французам и выздоровления тем, кто борется с болезнью. Украина с вами!
– подчеркнул президент.
Что известно о коронавирусе в Макрона
- О том, что Макрон заразился коронавирусом стало известно 17 декабря.
- Он на неделю самоизолировался и перешел на дистанционную работу.
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