Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что в его французского коллеги Эммануэля Макрона обнаружили коронавирус. В частности, он пожелал главе Франции скорейшего выздоровления и возвращения к нормальному ритму жизни.

Зеленский заявил, что расстроился, когда услышал о заражении Макрона. Об этом украинский лидер написал на своей странице в твиттере.

Актуально У президента Франции Эммануэля Макрона – COVID-19: что известно

Расстроенный новостью о том, что у президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали COVID-19. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к нормальному ритму жизни. Желаю крепкого здоровья всем французам и выздоровления тем, кто борется с болезнью. Украина с вами!

– подчеркнул президент.

Upset by news that @EmmanuelMacron was diagnosed #COVID19 positive. I wish you a speedy recovery and return to normal pace of life. I also wish good health to all French people and recovery to those who are struggling with the disease. #Ukraine is with you! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2020

Обратите внимание! Ранее и сам Зеленский болел опасным вирусом. О заражении COVID-19 чиновник сообщил 9 ноября. Президент заявил, что чувствует себя нормально. На самоизоляции он находился в столичной клинике "Феофания".

Что известно о коронавирусе в Макрона