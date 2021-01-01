Во время своего новогоднего поздравления Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз упомянул об оккупированном Крыме, в частности о его "жемчужине" Ялте. Из-за этого ставленник Владимира Путина Александр Молохов взялся вспоминать песни Аллы Пугачевой.

Свое "мнение" относительно упоминания временно оккупированного полуострова Молохов высказал в комментарии заблокированным в Украине российским СМИ, сообщает 24 канал.

К слову Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского с 2021 годом: онлайн

Что Владимир Зеленский говорил о Крыме

Президент Украины в своем новогоднем поздравлении упомянул об оккупированном полуострове несколько раз. В частности, глава государства выразил желание написать "Крым – это Украина" не в интернете, а на песке на пляже Ялты.

Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым во всех смыслах этого слова живут сейчас по другому времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе,

– подчеркнул президент.

Поэтому, обращаясь к жителям Донбасса и Крыма, он предложил перевести часы назад и быть как одна страна. Владимир Зеленский заверил, что мы также к этому готовы.

Что на это говорят в России

Ставленник Владимира Путина Александр Молохов продолжил гнуть линию российской пропаганды и делать вид, будто Крым оккупирован навсегда.

Он признал, что поздравление президента Украины было красивым и кинематографичным. И потом набросился с критикой, мол, оно "было бессмысленным, хотя и хорошо эксплуатировало образы детей".

Далее он взялся цитировать слова Аллы Пугачевой о том, что "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь".

Пожалуй, пожилая певица – единственный человек в России, который знает, как работают часы. Ведь после оккупации Крыма россияне немедленно перевели там часы на московское время, хотя оно и неправильное. Ведь Крым расположен чуть ли не на одной долготе с Киевом, а значит и местное время там почти одинаковое, но точное не такое, как в Москве.