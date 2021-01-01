Владимир Зеленский поздравил Словакию с Днем основания республики. В то же время он выразил поздравления президенту страны Зузане Чапутовой.

Президент Украины обратил внимание на возможность "нового уровня" в отношениях между странами. Соответствующее поздравление он опубликовал в твиттере.

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Я желаю Зузанне Чапутовой крепкого здоровья и успехов в Новом году, а также гармонии и процветания для словацкого народа,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины написал, что "сегодня мы имеем все предпосылки для вывода украинско-словацких отношений на новый уровень".

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