Зеленский поздравил Словакию с национальным праздником
Владимир Зеленский поздравил Словакию с Днем основания республики. В то же время он выразил поздравления президенту страны Зузане Чапутовой.
Президент Украины обратил внимание на возможность "нового уровня" в отношениях между странами. Соответствующее поздравление он опубликовал в твиттере.
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Я желаю Зузанне Чапутовой крепкого здоровья и успехов в Новом году, а также гармонии и процветания для словацкого народа,
– сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины написал, что "сегодня мы имеем все предпосылки для вывода украинско-словацких отношений на новый уровень".
Что известно о празднике в Словакии
- Словакия была частью Чехословацкой Федеративной Республики, затем – Чешской и Словацкой Федеративной Республики – до 1993 года.
- Полную независимость страна получила в результате "бархатного развода" Чехии и Словакии 1 января 1993.
- Соответствующую дату в Словакии отмечают как национальный праздник.
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