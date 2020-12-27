Зеленский поздравил работников контрразведки СБУ: что сказал президент
Президент Владимир Зеленский поздравил работников контрразведки Службы безопасности Украины с годовщиной со дня образования. Глава государства пожелал подразделению дальнейших успехов в служении украинскому народу.
Что сказал Зеленский
Контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварной России. Об этом заявил президент, сообщает сайт Офиса Президента.
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По словам главы государства, отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри.
Ваша деятельность, направленная на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу,
– подчеркнул президент.
Зеленский убежден, что контрразведка и в дальнейшем будет образцом в выполнении служебного долга и примером высокого мастерства и патриотизма.
Президент пожелал работникам подразделения крепкого здоровья и благополучия.
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