Президент Владимир Зеленский поздравил работников контрразведки Службы безопасности Украины с годовщиной со дня образования. Глава государства пожелал подразделению дальнейших успехов в служении украинскому народу.

Что сказал Зеленский

Контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварной России. Об этом заявил президент, сообщает сайт Офиса Президента.

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По словам главы государства, отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри.

Ваша деятельность, направленная ​​на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу,

– подчеркнул президент.

Зеленский убежден, что контрразведка и в дальнейшем будет образцом в выполнении служебного долга и примером высокого мастерства и патриотизма.

Президент пожелал работникам подразделения крепкого здоровья и благополучия.

Обратите внимание! 18 декабря 1991 года президент Леонид Кравчук подписал Указ № 7 "О контрразведывательном обеспечении военных формирований" каким создал новое подразделение. Поэтому 18 декабря установили профессиональный праздник – День военной контрразведки Украины.