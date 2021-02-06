Антарктическая станция "Академик Вернадский" празднует юбилей: Зеленский поздравил полярников
Владимир Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский". Президент отметил важность работы ученых.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Украинские ученые всегда принимали активное участие в научно-исследовательской работе по изучению Южного полюса. Глава государства пообщался с командой и пожелал успеха.
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Также он отметил, что по случаю юбилея украинской станции компания Google создала особый дудл.
Даже Google сообщил миру, что украинской антарктической станции "Академик Вернадский" – 25! Имел возможность поговорить с командой и пожелать успеха! Их история – это история энтузиазма и преданности науке ради нашего общего безопасного будущего,
– отметил Владимир Зеленский.
Великобритания поздравила украинцев с годовщиной
В твиттере посольства Великобритании в Украине поздравили станцию "Академик Вернадский" с 25 годовщиной.
25 лет назад Британия передала Украине одну из своих исследовательских станций в Антарктиде – "Фарадей", сделав возможным возвращение в число стран, которые проводят там исследования, ведь украинцы были в составе первых экспедиций к этому континенту,
– говорится в поздравлении.
Что известно об антарктической станции "Академик Вернадский"?В 1996 году Великобритания передала свою антарктическую станцию "Фарадей" Украине. С тех пор она называется "Академик Вернадский" и там развевается сине-желтый флаг. Ежегодно Национальный антарктический центр направляет туда научные экспедиции.
Украинская антарктическая станция расположена на мысе Марина острова Галиндез. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией. Украинские ученые проводят там различные научные исследования.
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