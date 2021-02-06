Владимир Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский". Президент отметил важность работы ученых.

Украинские ученые всегда принимали активное участие в научно-исследовательской работе по изучению Южного полюса. Глава государства пообщался с командой и пожелал успеха.

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Также он отметил, что по случаю юбилея украинской станции компания Google создала особый дудл.

Даже Google сообщил миру, что украинской антарктической станции "Академик Вернадский" – 25! Имел возможность поговорить с командой и пожелать успеха! Их история – это история энтузиазма и преданности науке ради нашего общего безопасного будущего,

– отметил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 29 января 2021 года подписал указ о праздновании 25-й годовщины основания антарктической станции "Академик Вернадский".

Великобритания поздравила украинцев с годовщиной

В твиттере посольства Великобритании в Украине поздравили станцию "Академик Вернадский" с 25 годовщиной.

25 лет назад Британия передала Украине одну из своих исследовательских станций в Антарктиде – "Фарадей", сделав возможным возвращение в число стран, которые проводят там исследования, ведь украинцы были в составе первых экспедиций к этому континенту,

– говорится в поздравлении.