Президент Владимир Зеленский в отдельных видеообращениях поздравил с Новым годом жителей всех регионов Украины. Отдельные поздравления поступили и жителям оккупированного Крыма и Донбасса. Им глава государства пожелал мира и быть с Украиной.

К крымчанам Зеленский обратился на русском языке

Видео с поздравлением гаранта крымчанам опубликовал на своей странице в фейсбуке постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич. К жителям оккупированного полуострова Зеленский обратился на русском языке.

Ранее Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского с 2021 годом: онлайн

Вы знаете, каким бы ни был успешным и каким бы ни стал успешным этот год для Украины, наша радость будет неполной, пока вас нет с нами. Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно,

– сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что так быть не должно и выразил надежду, что Украина с Крымом будет вместе.

"Крым – это Украина, Украина – это Крым", – добавил президент.

Смотрите видео с поздравления крымчанам президента Зеленского:

Луганщине и Донетчине Зеленский пожелал мира

Поздравления к жителям Луганщины и Донетчины обнародовали на сайтах облгосадминистраций.

Желаю крепкого здоровья и еще трех важных вещей – мира, мира и еще раз мира,

– сказал Зеленский дончанам.

Президент отметил, что нужно делать все необходимое, чтобы следующий новый год встречали уже вместе.

Президент выразил надежду, что в 2021 году закончится война

Относительно Луганской области, то президент заметил, что был в этом регионе тысячу раз и тысячу раз убеждался, что там живут прекрасные люди, которые заслужили на всеобъемлющий мир.

Ничто не заменит луганский шахтерский торт. Пусть в новом году закончится война и мы всей страной порадуемся вместе, например на матче "Зари" в Луганске,

– сказал президент.

Смотрите поздравление президента Зеленского дончанам:

Смотрите поздравление главы государства жителям Луганской области:

Важно! Президент Зеленский записал видеопоздравление для каждой из украинских областей. Опубликовали их на сайтах и страницах ОГА в соцсетях.