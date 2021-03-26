Зеленский поздравил Нацгвардию с седьмой годовщиной ее создания
Украинский президент Владимир Зеленский поздравил личный состав Национальной гвардии Украины с седьмой годовщиной ее создания. Он, в частности, присвоил ее подразделениям почетные наименования.
Источник:24 канал
Глава государства пожелал бойцам здоровья и вдохновения, а также поблагодарил за отвагу, которую они проявляют в критические для Украины моменты.
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Президент Зеленский также отметил, что Национальная гвардия Украины объединила в своих рядах военных, правоохранителей и добровольцев-патриотов.
В критический момент, весной 2014 года, нацгвардейцы стали на защиту территориальной целостности Украины и оказались в эпицентре событий, которые решали судьбу страны,
– подчеркнул он.
Чтобы отметить боевые заслуги и патриотизм бойцов Нацгвардии, президент присвоил ее подразделениям почетные наименования. "Уверен, что нацгвардейцы с гордостью и честью будут носить их", – отметил он.
- 50 полк Нацгвардии получил почетное наименование "имени полковника Семена Высочана".
- Учебный центр Нацгвардии Украины – "имени Василия Вышиваного".
- А 4 полк Нацгвардии отныне будет носить почетное наименование "Павлоградский".
Поздравления от других высокопоставленных чиновников
Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что нацгвардейцы ежедневно рискуют собственной жизнью, работают на благо общества и выполняют боевые задачи.
"Обеспечивают охрану не только правопорядка, но и стратегической инфраструктуры, несут службу на Востоке и защищают спокойствие в самых опасных районах", – добавил он.
Поздравила нацгвардейцев и генпрокурор Ирина Венедиктова. Она подчеркнула, что в 2014 году гвардейцы одними из первых отправились в эпицентр боевых действий на Донбассе.
"Вечный почет героям, павшим за Украину. Благодарим гвардейцев за самоотверженное служение. Вы – пример стойкости, мужества и верности долгу", – написала она в фейсбуке.
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