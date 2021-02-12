Во всем мире отмечают Китайский новый год (Новый год по восточному календарю). В этом году начало празднований выпало на 12 февраля. И Президент Украины Владимир Зеленский решил написать поздравительное сообщение, однако попал в конфуз.

В своем сообщении в твиттере Зеленский использовал фотографию не из Китая, а из Непала. Речь идет о снимке древнего храма, сделанном на площади Дурбар в Катманду.

Обратите внимание Шмыгаль в Брюсселе встретил "брата-близнеца": соцсети взорвались шутками

Зеленский поздравил народ Китая с Новым годом: что он написал

Украинский президент выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений.

От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настроенность на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество,

– заметил Зеленский.



Конфуз Зеленского с фото из Непала / Скриншот

Заметим, что сообщение уже исправлено, и к нему Зеленский прикрепил уже картинку, имеющую отношение к Китаю. Пользователи твиттера это сообщение также могут увидеть на китайском языке.