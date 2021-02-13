Ожидаю укрепления дружбы: Зеленский поздравил Драги с формированием правительства Италии
В субботу, 13 февраля, президент Владимир Зеленский поздравил Марио Драги с формированием нового правительства в Италии. Церемония присяги состоялась в президентской резиденции в Риме.
Источник:Твиттер Владимира Зеленского
Украинский лидер пожелал Драги успехов на новой должности. Кроме того, Зеленский отметил, что надеется на укрепление дружбы между 2 странами.
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Искренне поздравляю Драги с формированием нового правительства Италии! Желаю успехов на новой должности. Ожидаю укрепления дружбы и партнерства между Украиной и Италией,
– отметил президент.
Правительство Марио Драги: что известно
- 13 февраля состоялась церемония присяги нового правительства Италии во главе с Драги. Участие в ней принял президент страны Серджо Маттарелла.
- Новое правительство формируют 23 министра. Среди них есть и представители предыдущего правительства, которое возглавлял Джузеппе Конте.
- Сам Конте объявил об отставке еще 23 января.
- Причиной стали его трения с экс-премьером Маттео Ренци из-за денег, которые выделил Евросоюз.
- Отношения между 2 политиками настолько обострились, что партия Ренци Viva Italia покинула ряды правящей коалиции.
- Это вызвало в Италии политический кризис.
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