В субботу, 13 февраля, президент Владимир Зеленский поздравил Марио Драги с формированием нового правительства в Италии. Церемония присяги состоялась в президентской резиденции в Риме.

Украинский лидер пожелал Драги успехов на новой должности. Кроме того, Зеленский отметил, что надеется на укрепление дружбы между 2 странами.

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Искренне поздравляю Драги с формированием нового правительства Италии! Желаю успехов на новой должности. Ожидаю укрепления дружбы и партнерства между Украиной и Италией,

– отметил президент.

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