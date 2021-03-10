Владимир Зеленский поздравил девочку из Черновцов с Международным женским днем. Накануне ребенок стал жертвой буллинга в детском саду.

Маленькая Маргарита не только посетила кабинет главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, но и получила несколько подарков от имени президента Зеленского.

Важно В садике Черновцов девочке запретили играть с другими: ее родители не сдали денег на подарок

Что этому предшествовало

Ранее Маргарите в детском саду не разрешили играться игрушками, которые девочки получили на 8 Марта. А все из-за того, что ее родители не сдали деньги на подарок. Отец девочки забил тревогу в соцсетях, обнародовав фото с празднования.

На фотографии видно, как девочки играют подаренными на 8 Марта игрушками, зато его дочь сидит отдельно за столом без подарка. Отец утверждает, что фото сделали специально, чтобы показать, что его ребенка так наказали.

Маргариту поздравил президент

10 марта девочка вместе с отцом пришла в кабинет главы Черновицкой ОГА, где ее ждал сюрприз. В подарок девочка получила куклу и пакетик. Кроме этого, у Маргарита была возможность посидеть в кресле Сергея Осачука.

Отец девочки Игорь Лесько рассказал, что ему очень приятно, что никто не остался в стороне от этой истории. Он выразил надежду, что в дальнейшем подобные ситуации не будут повторяться.

Зеленский поздравил Маргариту с 8 Марта / Фото издания "Чернівецький промінь"

Заметим, что, к сожалению, похожие ситуации с поборами в садиках и школах случались и раньше.