Зеленский поздравил с 8 Марта девочку, которую затравили в садике Черновцов: милые фото
Владимир Зеленский поздравил девочку из Черновцов с Международным женским днем. Накануне ребенок стал жертвой буллинга в детском саду.
Источник:"Чернівецький промінь"
Маленькая Маргарита не только посетила кабинет главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, но и получила несколько подарков от имени президента Зеленского.
Важно В садике Черновцов девочке запретили играть с другими: ее родители не сдали денег на подарок
Что этому предшествовало
Ранее Маргарите в детском саду не разрешили играться игрушками, которые девочки получили на 8 Марта. А все из-за того, что ее родители не сдали деньги на подарок. Отец девочки забил тревогу в соцсетях, обнародовав фото с празднования.
На фотографии видно, как девочки играют подаренными на 8 Марта игрушками, зато его дочь сидит отдельно за столом без подарка. Отец утверждает, что фото сделали специально, чтобы показать, что его ребенка так наказали.
Маргариту поздравил президент
10 марта девочка вместе с отцом пришла в кабинет главы Черновицкой ОГА, где ее ждал сюрприз. В подарок девочка получила куклу и пакетик. Кроме этого, у Маргарита была возможность посидеть в кресле Сергея Осачука.
Отец девочки Игорь Лесько рассказал, что ему очень приятно, что никто не остался в стороне от этой истории. Он выразил надежду, что в дальнейшем подобные ситуации не будут повторяться.
Зеленский поздравил Маргариту с 8 Марта / Фото издания "Чернівецький промінь"
Заметим, что, к сожалению, похожие ситуации с поборами в садиках и школах случались и раньше.
- В школе №1 В Кривом Роге родители поспорили из-за подарка учительнице к 8 Марта. Некоторые родители учеников 11 класса не смогли сдать деньги на подарок, на что другая мама назвала их "малообеспеченными" и "свиньями".
- Также на Днепропетровщине учительница начальных классов якобы выставила первоклашку за дверь на Святого Николая. А все из-за того, что ее мама не сдала деньги в "фонд класса" накануне праздника.
- Администрация школы №56 В Николаеве затравила в соцсети отца, который отказался сдавать деньги на фонды и подарки для других. Кроме того, его дочь осталась без угощения на празднике, а папу призвали забрать ученицу из школы.
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