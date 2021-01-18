В Украине снова изменились цены на газ, в некоторых городах люди вышли на протесты. Что правительство может сделать для того, чтобы цены на газ нормализовались – читайте далее.

Цены на газ выросли из-за закупки газа из Европы. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт из Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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По его словам, цена была бы ниже, если бы компании могли бы купить газ внутри Украины. Газсбыты контролируют поставки 95% населения Украины, а они транспортируют по контракту с европейского рынка,

Как пояснил эксперт, "Укргаздобыча" достает из-под земли в среднем 14,5 миллиардов кубометров. Если бы компания продавала газ на бирже, как их европейские коллеги – цена была бы ниже. Решение о продаже украинских запасов газа должно было принять правительство.

При этом газ закачали в подземные хранилища, и продажа не происходит. Это и стимулировало компании поднимать цены до европейских стандартов.

Также эксперт прокомментировал, кто имеет влияние на цену за газ. Ни Зеленский, ни правительство, ни Рада не имеют отношения к этому рынку.

Рынок газа существует как независимое пространство. Президент мог максимум провести заседание СНБО, но не регулировать вопрос цены. У нас сохраняется монополия на добычу газа,

- прокомментировал эксперт.

В Законе Украины "О рынке природного газа" предусмотрены механизмы, как государству можно вмешиваться. Однако, выделение средств (субсидий, дотаций и тому подобное) не состоялось. Поэтой причине международные компании смотрят с опаской на украинский рынок газа и не готовы начинать активное сотрудничество.