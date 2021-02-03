Владимир Зеленский поступил в соответствии с законодательством, приняв решение о санкциях в отношении Тараса Козака и его телеканалов. Михаил Подоляк подчеркнул, что по этой схеме и раньше накладывали ограничения.

Источник: 24 канал

Подоляк пояснил, что указ президента базируется на статье Конституции, а решение СНБО – на законе "О санкциях", предложениях Верховной Рады и Службы безопасности Украины

Читайте также Поддерживаем свободу слова, а не пропаганду, – Зеленский о санкциях против каналов Медведчука

Объяснение Подоляка законности решения о санкциях

Зеленский поступил по закону, введя в действие решение СНБО, которое отвечает интересам народа и задаче защиты государства и национальной безопасности,

– подчеркнул Подоляк.

Он напомнил, что в предыдущие годы санкции на основе этого законодательства и соответствующих решений СНБО уже вводили.

В частности, 28 апреля 2017 года был обнародован указ тогдашнего президента, которым ввели в действие решение СНБО, которое содержало список из 1 228 человек, против которых государство применяло санкции. Часть из них – это граждане Украины.

Подоляк добавил, что это решение не будет вызывать вопросов у тех, кто внимательно анализирует дезинформационную активность России против Украины.

"Против каналов Медведчука санкции введены потому, что есть подтверждение финансирования их со стороны других государств, на них ведется антигосударственная информационная политика и пропаганда России", – пояснил советник главы ОП.

Подоляк подытожил, что решение СНБО и указ Зеленского касаются вопроса национальной безопасности, и в условиях агрессивных действий России, было бы антиконституционно воздерживаться от таких санкций.

"В то же время свободе слова в Украине ничего не угрожает", – уверяет Подоляк. Ведь в стране едва ли не самая большая в регионе концентрация свободных вещателей и медиа.

Что советует Подоляк Козаку

Если соратник Медведчука считает, что его права нарушены, он может обратиться в суд.

Однако Подоляк отметил, что полная прозрачность и решение, которое принято СНБО в интересах Украины, и деятельность телеканалов из пула Медведчука в интересах России, свидетельствуют о том, что обосновать что-то в суде Козаку будет сложно.

Санкции против телеканалов Козака: коротко