Зеленский поступил по закону, – Подоляк о решении по каналам Козака
Владимир Зеленский поступил в соответствии с законодательством, приняв решение о санкциях в отношении Тараса Козака и его телеканалов. Михаил Подоляк подчеркнул, что по этой схеме и раньше накладывали ограничения.
Источник: 24 канал
Подоляк пояснил, что указ президента базируется на статье Конституции, а решение СНБО – на законе "О санкциях", предложениях Верховной Рады и Службы безопасности Украины
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Объяснение Подоляка законности решения о санкциях
Зеленский поступил по закону, введя в действие решение СНБО, которое отвечает интересам народа и задаче защиты государства и национальной безопасности,
– подчеркнул Подоляк.
Он напомнил, что в предыдущие годы санкции на основе этого законодательства и соответствующих решений СНБО уже вводили.
В частности, 28 апреля 2017 года был обнародован указ тогдашнего президента, которым ввели в действие решение СНБО, которое содержало список из 1 228 человек, против которых государство применяло санкции. Часть из них – это граждане Украины.
Подоляк добавил, что это решение не будет вызывать вопросов у тех, кто внимательно анализирует дезинформационную активность России против Украины.
"Против каналов Медведчука санкции введены потому, что есть подтверждение финансирования их со стороны других государств, на них ведется антигосударственная информационная политика и пропаганда России", – пояснил советник главы ОП.
Подоляк подытожил, что решение СНБО и указ Зеленского касаются вопроса национальной безопасности, и в условиях агрессивных действий России, было бы антиконституционно воздерживаться от таких санкций.
"В то же время свободе слова в Украине ничего не угрожает", – уверяет Подоляк. Ведь в стране едва ли не самая большая в регионе концентрация свободных вещателей и медиа.
Что советует Подоляк Козаку
Если соратник Медведчука считает, что его права нарушены, он может обратиться в суд.
Однако Подоляк отметил, что полная прозрачность и решение, которое принято СНБО в интересах Украины, и деятельность телеканалов из пула Медведчука в интересах России, свидетельствуют о том, что обосновать что-то в суде Козаку будет сложно.
Санкции против телеканалов Козака: коротко
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против Тараса Козака – официального владельца телеканалов 112, Zik и Newsone. Каналы прекратили вещание.
- Руководство этих медиа считают такое решение незаконным и свидетельством цензуры.
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