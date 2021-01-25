Президент Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 43 день рождения. Накануне он призвал желающих не дарить ему личных подарков.

Зеленский просит членов "Слуги народа" перечислить деньги на благотворительность. Об этом заявили источники издания в партии.

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Что Зеленский сказал "слугам"

В день рождения Зеленского состоится заседание фракции "Слуга народа", на которой тот будет присутствовать.

В начале заседания планируется вступительное слово президента. Подарок будет абсолютно символический. Президент попросил депутатов не дарить личных подарков, а перечислить деньги как благотворительную помощь для коммунальной больницы Кривого Рога,

– сказали в партии.

Заметим, на заседании фракции нардепы планируют обсудить закон о вакцинации против COVID-19, ликвидации налоговой милиции и назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

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