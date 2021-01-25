Зеленский посоветовал "слугам", как его поздравить с днем рождения
Президент Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 43 день рождения. Накануне он призвал желающих не дарить ему личных подарков.
Источник: "РБК-Украина"
Зеленский просит членов "Слуги народа" перечислить деньги на благотворительность. Об этом заявили источники издания в партии.
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Что Зеленский сказал "слугам"
В день рождения Зеленского состоится заседание фракции "Слуга народа", на которой тот будет присутствовать.
В начале заседания планируется вступительное слово президента. Подарок будет абсолютно символический. Президент попросил депутатов не дарить личных подарков, а перечислить деньги как благотворительную помощь для коммунальной больницы Кривого Рога,
– сказали в партии.
Заметим, на заседании фракции нардепы планируют обсудить закон о вакцинации против COVID-19, ликвидации налоговой милиции и назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.
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Празднование дня рождения Зеленского
- Утром 25 января президент в своем инстаграме опубликовал фото из спортзала.
- Зеленский написал, что в душе чувствует себя на 30 лет.
- Елена Зеленская поздравила мужа в сети. Она написала, что он – почти все, что ей нужно для счастья.
- Президенты ряда стран мира также поздравили украинского лидера. Среди них главы Южной Кореи, Египта, Кыргызстана, Китая и другие.
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