Зеленский посетил передовую на Донбассе: подробности и фото
Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля совершил рабочую поездку в Донецкую область. В рамках визита он посетил передовую в зоне проведения Операции объединенных сил.
Источник:Офис Президента
Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения. Также он пообщался с военнослужащими.
Что заявил Зеленский во время поездки
По его словам, важно, что высший офицерский состав находится на передовой.
Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно навещали наших парней и девушек на передовой,
– отметил президент Украины.
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