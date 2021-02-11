Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля совершил рабочую поездку в Донецкую область. В рамках визита он посетил передовую в зоне проведения Операции объединенных сил.

Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения. Также он пообщался с военнослужащими.

Что заявил Зеленский во время поездки

По его словам, важно, что высший офицерский состав находится на передовой.

Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно навещали наших парней и девушек на передовой,

– отметил президент Украины.

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