Президент Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен тем, что Украина импортирует электроэнергию из России и Беларуси. Он поручил Денису Шмыгалю остановить такое сотрудничество.

Такую позицию глава государства осветил в ответ на обращение нардепа от "Европейской Солидарности" Бондара.

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В ответ на мое обращение, Зеленский обещает на ближайшем заседании СНБО поднять вопрос закупки электричества у страны-агрессора и ее пособника,

– заявил Бондарь.

Он добавил: "Шмыгаль должен на заседании правительства остановить закупку тока у оккупантов".

О чем говорится в обращении Зеленского

Глава государства заявил, что недавно обсуждал проблемы национальной безопасности в энергетической сфере с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым.

Он отметил, что сейчас происходит постепенное накопление угля на складах тепловых электростанций. Зеленский разделяет обеспокоенность Бондара в том, что Украина закупает электроэнергию у государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества. Президент отметил необходимость законодательно урегулировать такое ограничение.

Зеленский поручил Данилову внести проекты решения в ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.

Обратите внимание! В апреле 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Однако с 2021 года импорт из Беларуси возобновили. По данным "Укрэнерго", все потому, что соответствующий запрет касался только 2020 года.