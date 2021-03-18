Зеленский поручил Шмыгалю остановить импорт электроэнергии из России
Президент Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен тем, что Украина импортирует электроэнергию из России и Беларуси. Он поручил Денису Шмыгалю остановить такое сотрудничество.
Источник:фейсбук Михаила Бондара
Такую позицию глава государства осветил в ответ на обращение нардепа от "Европейской Солидарности" Бондара.
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В ответ на мое обращение, Зеленский обещает на ближайшем заседании СНБО поднять вопрос закупки электричества у страны-агрессора и ее пособника,
– заявил Бондарь.
Он добавил: "Шмыгаль должен на заседании правительства остановить закупку тока у оккупантов".
О чем говорится в обращении Зеленского
Глава государства заявил, что недавно обсуждал проблемы национальной безопасности в энергетической сфере с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым.
Он отметил, что сейчас происходит постепенное накопление угля на складах тепловых электростанций. Зеленский разделяет обеспокоенность Бондара в том, что Украина закупает электроэнергию у государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества. Президент отметил необходимость законодательно урегулировать такое ограничение.
Зеленский поручил Данилову внести проекты решения в ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.
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