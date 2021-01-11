Протесты из-за тарифов на газ: Зеленский поручил правительству решить проблему
В городах Украины уже второй день проходят протесты из-за повышения тарифов на газ. Президент Владимир Зеленский 11 января 2021 года провел энергетическое совещание относительно возможности снижения тарифов.
Что сказал Зеленский
Глава государства обязал Кабинет Министров срочно решить проблему с тарифами на газ для населения. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.
Актуально Украинские города продолжают протестовать против новых тарифов на газ: фото
В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель ОП Андрей Ермак и его заместители.
Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан,
– подчеркнул Зеленский.
Во время совещания отметили, что Кабмин готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.
Кроме того, Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая "была бы справедливой с точки зрения потребителя".
В ОП добавили: "Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса".
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