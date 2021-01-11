В городах Украины уже второй день проходят протесты из-за повышения тарифов на газ. Президент Владимир Зеленский 11 января 2021 года провел энергетическое совещание относительно возможности снижения тарифов.

Что сказал Зеленский

Глава государства обязал Кабинет Министров срочно решить проблему с тарифами на газ для населения. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

Актуально Украинские города продолжают протестовать против новых тарифов на газ: фото

В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель ОП Андрей Ермак и его заместители.

Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан,

– подчеркнул Зеленский.

Во время совещания отметили, что Кабмин готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

Кроме того, Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая "была бы справедливой с точки зрения потребителя".

В ОП добавили: "Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса".

Обратите внимание! 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор. Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов. 11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов.