Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс
Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс. Это нужно для расследования гибели 3 военных, которые 14 февраля погибли, подорвавшись на взрывном устройстве.
Источник:Офис Президента
На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
Важно На Донбассе 3 украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве
Цель визита на Донбасс
Таран и Хомчак должны установить все обстоятельства гибели украинских военнослужащих.
Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра (15 февраля – 24 канал) в "Борисполе",
– подчеркнул президент.
Он добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника. Также глава государства выразил соболезнования родным и близким бойцов.
Что известно о гибели украинских бойцов 14 февраля
По предварительным данным, трагедия произошла примерно в 10:00 в районе Новолуганского. Трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью. Среди них были:
- капитан Александр Войтенко (1974 года рождения),
- старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения),
- старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
Все они погибли на месте.
Новость дополняется
Поделиться новостью