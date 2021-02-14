Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс. Это нужно для расследования гибели 3 военных, которые 14 февраля погибли, подорвавшись на взрывном устройстве.

На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Важно На Донбассе 3 украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве

Цель визита на Донбасс

Таран и Хомчак должны установить все обстоятельства гибели украинских военнослужащих.

Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра (15 февраля – 24 канал) в "Борисполе",

– подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника. Также глава государства выразил соболезнования родным и близким бойцов.

Что известно о гибели украинских бойцов 14 февраля

По предварительным данным, трагедия произошла примерно в 10:00 в районе Новолуганского. Трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью. Среди них были:

капитан Александр Войтенко (1974 года рождения),

старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения),

старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Все они погибли на месте.

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