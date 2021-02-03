Блокировка медиа-рупоров российской пропаганды является бесспорно правильным и положительным решением. Далее читайте на украинском.

Джерело: Facebook Богдана Тищенка

З відповідю проросійські сил не забарились. Однак юридочною боротьбою все це необмежеться. І справа не лише у великих фінансових можливостях. Тут головне не втратити репутацію перед власним електоратом. ОПЗЖ мають "відповісти" за такий удар "під дих" перш за все тому, що їх електорат інакшого не сприйме. Не в тих умовах "він" виріс та "існує". Партії Кремля не можна зараз показувати свою слабкість. Навпаки. Варіантів розвитку подій безліч. Всіх їх ми побачимо ще до сходу сонця.

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Що відбувається зараз глобально на електоральному полі?

Зверну увагу на дещо інше.

Вступ в дію закону про мову, виключення Дубінського, а тепер заборона проросійських медіа-ресурсів і так далі – це остаточне і головне свідоме самознищення підтримки виборців Зеленського та його партії проросійськими електоратом і не лише на сході. Чи є це помилковим рішенням у боротьбі за електорат для нього? Ні. Вони це мають розуміти.

Рейтинг Зе-команди зменшується, а разом з цим зростає рейтинг медведчуківських сил. Як і збільшуються зони впливу.

Місцеві вибори дали можливіть їм підсилити свої позиції в регіонах, де вже будуються сітки під наступні парламентські вибори. У Зеленського це розуміють. Але, основа його електорату це все ж таки не проросійський блок, а так чи інакше проукраїнське населення, хоч і представляє із себе інфантильне середовище.

В той же час політичні сили із проєвропейським забарвленням починають відтягувати симпатиків з проукраїнськими поглядами на свій бік, граючи на невдачах влади, економічній кризі та безлічі інших зашкварів з проросійським забарвленням також.

В таких умовах:

а) Боротися команді Зе за електорат ОПЗЖ немає сенсу, він всеодно піде за Медведчуком.

б) Робити вигляд що нічого не відбувається – шлях в один кінець.

Що зараз отримає Зеленський?

1. Схвальні відгуки у відповідному електоральному полі головного конкурента – прихильників Порошенка, що ще не стали його сектантами. Петро Олексійович цього зробити не зміг. Та що там, він їх вже отримує тисячами. Тут навіть меседж-боксів із запереченням готувати не потрібно.

2. На загальному хайпі Зеленський збере підтримку тих, хто взагалі не відчував себе приналежним до тих чи інших політсил. Такий різкий крок буде їх відверто дивувати і бажання бути причетним до такого президента стовідсотків у багатьох з'явиться.

3. Схвальні рекції із Заходу та Америки, які зараз потрібні в форматі лобі.

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Важливо зрозуміти, що цей крок є дійсно різким та одночасно простим для усвідомлення суспільством.

Але найбільше мене хвилює ситуація на фронті. Чи зміниться вона? Це найсерйозніша точка впливу Росії на Зеленського з його миром. А мир, як ми знаємо, його головна теза.

Блокування медіа-рупорів російської пропаганди є безспірно правильним і позитивним рішенням. Зараз найбільше цікавить наявність стратегії в цьому всьому.